"Gli strappi dell'anima": mostra fotografica contro la violenza sulle donne a Villa Bottini

mercoledì, 21 novembre 2018, 11:27

Da Kirkuk alla Scuola IMT per tessere una rete di collaborazioni. Nei giorni scorsi una delegazione del Kurdistan iracheno ha raggiunto la Scuola per un primo colloquio conoscitivo, che ha permesso di vagliare le possibilità di cooperazione su temi di comune interesse

mercoledì, 21 novembre 2018, 09:09

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 20 novembre 2018, 16:56

Anche il Lucca Summer Festival aderisce al Black Friday per tutta la giornata di venerdì' 23 novembre dalle ore 00:00 alle ore 23:59. 30 per cento di sconto sui biglietti dei concerti dei Take That, Toto e Macklemore

martedì, 20 novembre 2018, 15:55

Domenica 30 giugno Francesco De Gregori torna al Lucca Summer Festival accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi

martedì, 20 novembre 2018, 12:15

Sarà presentato giovedì 22 novembre, alle ore 17 in Cappella Guinigi, Lumen. Ilaria del Carretto, volume edito da PubliEd e dedicato alla produzione fotografica di Nino Migliori, che ha “puntato” il suo obiettivo sul monumento più visitato e conosciuto di Lucca, il cenotafio di Ilaria del Carretto

martedì, 20 novembre 2018, 11:30

Domani il libro-inchiesta arriva alla Camera. Il testo sarà poi presentato a Lucca il 24 novembre presso la Sala Eletta Martini (via Sant'Andrea 33). A presentarlo insieme ai due autori ci saranno l'Ass. Ilaria Vietina e il caporedattore de "Il Tirreno" Luca Cinotti