Cultura e spettacolo



Gli studenti dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” si distinguono nelle fasi regionali del Premio Scuola Digitale

lunedì, 12 novembre 2018, 22:08

Un meccanismo innovativo da applicare alle porte d’ingresso delle abitazioni per non farvi penetrare l’acqua in caso di alluvione: questa l’idea vincente della squadra che a Chianciano, nei giorni 8, 9 e 10 novembre, si è imposta nelle fasi regionali del Premio Scuola Digitale.

Organizzato, gestito e presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” (scuola capofila per le province di Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Prato), l’evento costituisce uno degli step del progetto voluto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per promuovere l’eccellenza ed il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale.

Il progetto si concretizza in una gara nazionale fra istituti scolastici che si misurano fra loro impegnandosi nella elaborazione di metodologie sperimentali, prototipi tecnologici e applicazioni, proposte imprenditoriali e imput di ricerca nell’ambito di molteplici settori: making, coding, robotica, internet of things, gaming e gamification, laboratori impresa 4.0, creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering), inclusione e accessibilità e STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Per la sua realizzazione il progetto fa perno sull’Hackathon, una maratona digitale di tre giorni basata (nel caso del Civic Hack di Chianciano) su sfide reali lanciate dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Da segnalare, fra le studentesse e gli studenti dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” che si sono distinti a Chianciano, Diana Joita (4AA del “Carrara”) che, quale componente della squadra vincitrice, ha relazionato di fronte al pubblico i risultati del proprio gruppo, Nassim Moraytel (4AA del “Carrara”) che ha ricevuto, insieme ai suoi compagni, una menzione speciale che gli consentirà di partecipare con loro a Roma, il 22 novembre, all’evento sulla sicurezza nelle scuole, e Letizia Amato (3C del “Busdraghi”) elogiata per il valido impegno individuale.