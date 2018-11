Cultura e spettacolo



Grande successo del convegno nazionale sul pilota lucchese Carlo del Prete

lunedì, 26 novembre 2018, 10:02

Il pilota Carlo del Prete si sarà sentito onorato. A novant’anni dalla scomparsa, il grande pilota lucchese sembra essersi riconciliato con la città che gli ha reso onore nel corso di un riuscitissimo e molto seguito convegno sulla sua figura, tra passato presente e futuro. La sala Guinigi del complesso di S.Francesco era completamente piena per questo convegno di carattere nazionale che ha richiamato a Lucca anche il figlio dell’allora compagno di viaggio di Del Prete, Carlo Ferrarin, che insieme alla nipote dell’aviatore lucchese, ha ricomposto simbolicamente la coppia che portò a compimento l’impresa atlantica, volando senza soste intermedia, dall’Italia al Brasile.



Un convegno voluto proprio dalla nipote di Carlo del Prete, Alessandra Zita, che ha permesso di tornare a parlare della storica impresa, anche davanti agli studenti della quinta dell’Istituto Giorgi, grazie all’intervento appassionato del colonnello Vittorio Lino Biondi che con dovizia di particolari ha restituito a Lucca, l’immagine di un concittadino illustre di cui si stavano perdendo le tracce e che invece il mondo ci invidia e che per notorietà è secondo solo a Puccini. Poi il giornalista e scrittore storico Paolo Bottari ha invece ricordato quanto nel mondo sia stato fatto in suo onore, a cominciare da Lucca. Proprio la nostra città ha dedicato al pilota lucchese un posto al Famedio tra i personaggi più illustri, dedicandogli la scuola di Arti e mestieri, oggi ribattezzata Giorgi, il Rifugio per l’infanzia abbandonata, il viale della circonvallazione, la prima versione dell’aeroporto di Tassignano, chiamato allora “Campo di fortuna 3-5 luglio” in ricordo dell’impresa atlantica e per diciannove anni la piazza dove si affaccia il palazzo di famiglia, dal 1947 tornata ad essere piazza S.Pietro Somaldi, dove invece resiste la bella lapide sulla facciata. Ma in centro a Lucca manca un vero monumento al pilota, e manca soprattutto un suo museo che tanti turisti stranieri invece continuano a cercare. Tanti sono, infatti, i cimeli del pilota ancora oggi conservati con cura dalla nipote Alessandra che potrebbero far parte di un museo cittadino in grado di attrarre turisti.



Tanti buoni propositi che il prof. Nicola Lattanzi, docente di management alla scuola IMT Alti Studi, ha messo in rilievo, parlando di quanto la città potrebbe fare in futuro per onorare la memoria del pilota e di quanto la valorizzazione della sua figura potrebbe fare di buono per la città. Anche il Rotary di Lucca e il Centro Carlo Del Prete, ex Rifugio, hanno portato nuove idee per alimentare il mito nel tempo che l’ing. Carlo Ferrarin ha arricchito di tanti aneddoti e curiosità. Al termine, la nipote Alessandra del Prete, si è detta pronta a coinvolgere le scuole, auspicandosi che le istituzioni tornino a ripensare allo zio aviatore come ad una grande opportunità per la città.