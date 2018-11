Cultura e spettacolo



I Tears of Fears debuttano sul palco del Lucca Summer Festival

lunedì, 26 novembre 2018, 12:13

I Tears of Fears debuttano il 10 luglio sul palco del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Biglietti in vendita online da martedì 27 novembre alle 12 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Uno show da non perdere dove riascolteremo tutti i successi di una band che è già nella storia della musica pop.



Un grande ritorno, atteso per più di un decennio, per uno dei gruppi della scena anni 80/90 più amati dal pubblico Italiano. I Tears for Fears hanno sempre avuto un rapporto speciale con il nostro paese che hanno conquistato con hits storiche come “Shout”, “Sowing The Seeds of Love” and “Everybody Wants to Rule The World”. Ed è proprio “Rule The World” il titolo sia del Greatest Hits, che segna il ritorno discografico dei Tears For Fears dopo 13 anni, che del tour che riporterà Roland Orzabal (voce, chitarra, tastiera) e Curt Smith (voce, basso e tastiera) sul palco di Milano e Padova a febbraio e di Roma e Lucca a luglio.



Diffidare delle prevendite non autorizzate - Prevendite TicketOne - Infoline 0584.46477