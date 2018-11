Cultura e spettacolo



Il Baluardo all'VIII° Festival Internacional de Coros

martedì, 20 novembre 2018, 09:47

Importante appuntamento per Il Baluardo gruppo vocale lucchese. L'unico gruppo di canto popolare della città di Lucca ha ricevuto grazie alla collaborazione della Fondazione Banca del Monte per mezzo del suo consigliere Pietro Paolo Angelini, l'invito ufficiale fatto dalla amministrazione della città de l'Alfas del Pi (Alicante -Spagna) per partecipare all'VIII Festival Internacional de Coros che si terrà nella cittadina spagnola il 10 e 11 maggio 2019.



Dopo aver cantato con la corale Alfas del Pi a Lucca in collaborazione con la stessa Fondazione Banca del Monte e il suo presidente Oriano Landucci, Il Baluardo ha anche ricevuto l'invito a rappresentare l'Italia il giorno 9 maggio quando nella cittadina ' spagnola ' si terrà la Giornata dell' Europa. Un grosso riconoscimento alla attività del coro lucchese da sempre attento alla accoglienza e all'amore per le tradizioni. Un bel viatico per il 2019 quando Il Baluardo diretto da Elio Antichi , compirà 30 anni di attività. E' doveroso ringraziare la Fondazione Banca del Monte per il sostegno offerto per questo impegnativo impegno.