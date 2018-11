Cultura e spettacolo



Il cantautore lucchese Stefano Nottoli live al Caffè Letterario

giovedì, 15 novembre 2018, 10:54

Un pomeriggio in musica, quello di domenica 18 novembre a LuccaLibri. A partire dalle 18, il cantautore lucchese Stefano Nottoli sarà infatti protagonista con la sua musica e il suo nuovo disco 'Non voglio essere normale' di un concerto al Caffè Letterario di viale Regina Margherita a Lucca e, come sempre, sarà l'occasione per gustare la dimensione live di questo interessante artista.

Uscito da qualche mese, 'Non voglio essere normale' ha subito riscosso un buon successo, confermando Nottoli come una solida realtà del panorama musicale lucchese. L'aver dato alle stampe un disco più 'personale', dove al posto delle storie di altri, parla di sé e della sua storia, e una maturazione artistica e musicale, hanno fatto sì che Nottoli sia stato protagonista di numerosi concerti anche al di fuori della Toscana nei mesi estivi, raccogliendo sempre ampi consensi.

Nottoli, classe '78, indeciso tra fare il professore di scienze e il musicista, risolve il problema e fa entrambe le cose, compiendo esperimenti di chimica in sala prove e suonando la beute nel laboratorio scientifico. Da solista pubblica 'Ritagli di tempo' (2012) e 'Parafango' (2015), due pennellate ben definite in un percorso artistico dai colori accesi e vivaci.