Il caso Facebook - Cambridge Analytica approda all’Open Day dell’ITE “F. Carrara”

giovedì, 15 novembre 2018, 14:19

Novità all’istituto tecnico economico “F. Carrara” per il primo Open Day dell’anno scolastico 2018-19. La scuola aprirà le sue porte ad alunni e genitori non solo per presentare i corsi in cui essa si articola, le attività che vi si svolgono e gli aspetti logistici che la caratterizzano, ma anche per condividere con il pubblico in sala mezz’ora di lezione partecipata tenuta da docenti interni.

Sabato 17 novembre verrà esaminato il caso di Cambridge Analytica, la società di consulenza britannica fondata nel 2013 da Steve Bannon e Robert Mercer che, impegnata nel 2016 nella campagna presidenziale di Donald Trump ed in quella della Brexit, è stata accusata nel marzo del 2018 di aver acquisito da Facebook, senza autorizzazione, i dati personali di 50 milioni di utenti. Il caso rimanda, dunque, al grande tema dei data breach, all’esigenza della cybersecurity e rientra in modo naturale fra le problematiche oggetto di studio in un Istituto, il “Carrara”, dove materie come il Diritto, l’Economia e l’Informatica sono ampiamente rappresentate. Nel corso della breve lezione, tenuta dal prof. Luca Lanzini, verranno sondate le responsabilità di Cambridge Analytica, di Facebook e di tutti noi, fruitori della rete e dei social network.

L’appuntamento è all’ITE “F. Carrara” (viale G. Marconi, 59), Sabato 17 Novembre. La scuola rimarrà aperta dalle ore 17 alle ore 19.