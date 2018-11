“Il Diavolo veste Prada - il musical” di Fabrizio Magnani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 8 novembre 2018, 18:21

Tornano a grande richiesta le visite guidate all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di poter visitare l’intera struttura di Maggiano

giovedì, 8 novembre 2018, 14:10

Bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca: successo per il terzo appuntamento del progetto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la presentazione del volume "1818/1824 storia di un abbellimento urbano", che l'autrice Olimpia Niglio ha tenuto mercoledì 7 novembre nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni insieme al presidente...

giovedì, 8 novembre 2018, 11:44

Facendo seguito al grande interesse suscitato dagli incontri che 50&Più Università ha dedicato negli ultimi due anni all'immane tragedia della martoriata terra d'Armenia, sarà nuovamente ospite dell'Associazione la dottoressa Letizia Leonardi che presenterà il suo ultimo libro "Il chicco acre della melagrana". scritto con il protagonista della storia, Kevork Orfalian

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:32

Entusiasmo, sogno, futuro: è andato in scena stamani al teatro del Giglio di Lucca lo spettacolo "Ti aspetto fuori.. nel mondo. Le emozioni di una scelta", offerto anche quest'anno dal progetto "LU.ME. Metalmeccanica lucchese per il territorio" ai giovani delle classi terze medie delle scuole del territorio", con il supporto...

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:44

Dell'esperienza militare di don Lucarotti prima del 1918 non ci restano che poche notizie sporadiche, mentre dell'ultimo anno di guerra (il congedo per lui giunse il 27 dicembre 1918) si è conservato il diario completo. L'iniziativa è a ingresso gratuito

mercoledì, 7 novembre 2018, 13:56

Al via gli “assessment guidati”, una nuova iniziativa della Camera di commercio per affiancare le imprese nel processo di digitalizzazione. Un’equipe di specialisti, previo appuntamento, realizzerà interviste dirette alle imprese per verificare il livello di conoscenza delle nuove tecnologie 4.0 e orientarle per migliorare le proprie performances in campo digitale