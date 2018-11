Cultura e spettacolo



Il Puccini e la sua Lucca Festival ospite al Travellers per il terzo anno consecutivo

venerdì, 30 novembre 2018, 16:35

Terzo anno consecutivo come ospiti del Travellers di Londra (il 3 dicembre), il club più prestigioso di tutta la Gran Bretagna, per il Puccini e la sua Lucca Festival. Un club fondato nel 1819 dal Duca di Wellington - il Travellers - e che raggruppa tutti i corpi diplomatici ed i servizi governativi britannici, nonché membri dell'aristocrazia. Il presidente è sua altezza reale il Duca di Edimburgo: il prossimo sarà sua altezza reale il principe Carlo (principe di Galles).

"Per noi - commenta Colombini - si tratta di una presenza di grande spessore. Il mio compito - spiega - sarà quello di introdurre l'attività del Festival e di parlare a questo prestigioso pubblico di Giacomo Puccini e di Lucca". La delegazione del Festival sarà poi composta dal Maestro Diego Fiorini (al pianoforte), accompagnato dai soprani Pascale Coulombe e Rosa Perez Suarez, oltre che dai tenori Giovanni Cervelli e Stefano Cresci.

In programma ecco, ovviamente, arie pucciniane tratta da Tosca (Recondita armonia, Vissi d'arte, Qual occhio al mondo, E lucevan le stelle), Madama Butterfly (Addio fiorito asil, Un bel dì vedremo), La Boheme (Quando me'n vo, O soave fanciulla), Gianni Schicchi (O mio babbino caro) e Turandot (Nessun dorma). In repertorio verranno proposte anche arie di Bellini (con Casta Diva, tratta da Norma), Catalani (Ebben? Ne andrò lontana, da La Wally), Mascagni (Preludio e Siciliana, da Cavalleria Rusticana), Verdi (Di quella pira, dal Trovatore; Libiamo né lieti calici, dalla Traviata).

Il concerto è sponsorizzato da Puccini e la sua Lucca Festival e da Cadenza Piano Foundation. "Siamo particolarmente lieti di questo appuntamento - prosegue Colombini - perché saranno presenti oltre 170 ospiti di spessore assoluto a livello internazionale. Inoltre, per l'anno prossimo siamo stati chiamati a realizzare un evento per i 200 anni di questa prestigiosa istituzione (di cui Colombini è membro dal 2015 ed esercita diritto di voto dal 2018)". La sinergia con il club però non si esaurisce qui, anzi: una delegazione di 150 soci del Travellers, infatti, sarà a Lucca nel mese di settembre 2019 per prendere parte al prestigioso Puccini World Festival, sponsorizzato ancora una volta da Cadenza Piano Foundation.