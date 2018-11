Cultura e spettacolo



Iscrizioni aperte al concorso canoro “Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini"

giovedì, 1 novembre 2018, 08:58

A partire dal 1 novembre sono ufficialmente a perte le iscrizioni alla Sesta Edizione del Concorso canoro “Premio Ciittà di Lucca- Elvi Bartolini”, che si terrà il 5 dicembre a Lucca.



Il concorso, nato nel 2013, oltre ad omaggiare Lucca, città che ha dato i natali a grandi compositori musicisti e cantanti, intende ancora una volta ricordare la figura di Elvi Bartolini, docente di canto e pianoforte lucchese, molto amata dai suoi allievi, purtroppo prematuramente scomparsa.



Elvi fu grande amica dei maestri Franco Migliacci, Mogol, Giancarlo Bigazzi ed ha annoverato tra i suoi allievi, artisti oggi presenti nel panorama musicale internazionale come Ilaria della Bidia, Ilaria Andreini, Giovanni Tommaso e Gli Oro.



Il Concorso offre quest'anno un opportunità unica a tutte le giovani promesse di poter essere ascoltati, provinati e giudicati da una giuria composta dai più importanti produttori, manager di spettacolo iitaliani, quali:



Michele Torpedine, produttore e manager di spettacolo,produttore de “Il Volo”, il quale ha prodotto anche artisti come Zucchero, Giorgia, Gino Paoli, Biagio Antonacci, Andrea Bocelli.

Tony Labriola, produttore, autore, arrangiatore, agente di spettacolo, autore dii musical Cone”il Libro della Giungla, La Sirenetta il Musical

Fabio Ciacci, organizzatore di eventi, titolare della Casa Discografica B.B.B. Music

Samanta Giorgetti, cantante lirica, pop lirica e pop

Stefano Govoni Produttore autore letterario e musicale



Presente inoltre in qualità di ospite il m° Angelo Valsiglio, già produttore di Laura Pausini, Spagna e molti altri importanti artisti.



Grazie alla presenza di questi noti ed importanti personaggi, il concorso si preannuncia essere uno dei più importanti della Toscana.

Organizzazione e direzione artistica Antonella Pera in collaborazione con il m° Simone Rossi

Info ed Iscrizioni al 334 3308960 – Mail: antonpera7@gmail.com