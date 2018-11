La Fondazione Ragghianti partecipa al Desco con un laboratorio artistico dedicato alla “Eat Art”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 27 novembre 2018, 13:37

Nasce a Lucca la prima Ludoteca comunale e sarà una ludoteca di comunità. Il comune di Lucca l'ha realizzata al Centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al Patto di Collaborazione Civica fra il comune stesso e cittadini

martedì, 27 novembre 2018, 12:20

Sabato 1 dicembre a partire dalle ore 15.30, nell'ambito della 14esima edizione de Il Desco, è in programma il seminario "Il bambino: buona tavola, buona crescita, buona salute" organizzato dall'Azienda USL Toscana nord ovest e dal Centro di Sanità solidale Amici del Cuore di Lucca

martedì, 27 novembre 2018, 12:09

Boom di richieste per il progetto europeo Award Skills che porterà 32 ragazzi dell'indirizzo socio-sanitario a fare un'esperienza di alternanza scuola lavoro in Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Malta

martedì, 27 novembre 2018, 10:27

Sarà presentato giovedì 29 novembre, alle ore 10.30, presso l’Auditorium San Micheletto, il progetto Ambientiamoci 2018-20, dal titolo “Emergenza rifiuti, una sfida di oggi per le generazioni future”. L’iniziativa è promossa dal Centro di cultura e sviluppo dell’Università Cattolica di Lucca e dall’Associazione Aster Natura Toscana

lunedì, 26 novembre 2018, 17:12

Sabato nella Sala dell’Avena del Real Collegio, i Musei Nazionali di Lucca - Villa Guinigi e Palazzo Mansi, si raccontano attraverso un percorso tematico sulla tavola, l’alimentazione e i simboli legati al cibo nelle opere delle loro collezioni e presentano la visita guidata “Gustare Guardando”, in programma a Villa Guinigi...

lunedì, 26 novembre 2018, 12:13

I Tears of Fears debuttano il 10 luglio sul palco del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Biglietti in vendita online da martedì 27 novembre alle 12 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Uno show da non perdere dove riascolteremo tutti i successi di una band che è già nella storia della...