Cultura e spettacolo



La Lucchesi nel Mondo per la promozione della Lucchesia all’estero nel segno di Giacomo Puccini

lunedì, 19 novembre 2018, 15:05

Concluse le manifestazioni del Settembre, proseguono intense le iniziative promosse dall’Associazione Lucchesi nel Mondo. Dopo l’incontro con la comunità lucchese di Ecaussinnes, nelle prossime settimane si svolgeranno numerose iniziative aventi come obiettivo la promozione della Lucchesia, nell’ambito del progetto The Lands of Giacomo Puccini, con la collaborazione della Fondazione Puccini.

Il 22 novembre a Bruxelles, presso l’Istituto Italiano di Cultura, è stata organizzata, con il supporto della locale Associazione e del suo attivissimo presidente Sergio Scocci, la presentazione “Sapori delle Terre di Giacomo Puccini”, evento inserito nel calendario della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo dell’Istituto belga diretto dal Dott. Grossi. Saranno presenti Alessandro Stefani, consigliere dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Fabio Tognetti, in rappresentanza del Consorzio della strada del Vino e dell’olio, ed una delegazione del Parco dell’Appennino Tosco emiliano, guidata dal Dott. Mariani. Durante l’evento, cui saranno presenti anche molti tour operator ed importatori locali, saranno presentati video della città di Lucca a corredo della presentazione della Lucchesia effettuata dal dott. Stefani, che inquadrerà i prodotti tipici del nostro territorio (farro, vino ed olio) nella dieta mediterranea, tema della settimana della cucina 2018.

Il 23 novembre a Rosario, in Argentina, al Consolato Generale d’Italia, si terrà un incontro dedicato a “Puccini e le sue terre”, organizzato grazie alla disponibilità del consolato stesso ed al coordinamento del Centro toscano di Rosario presieduto da Lucas Del Chierico. l video “Puccini e Celle” e “Lucca città della Musica” saranno proiettati a corredo della presentazione della Lucchesia che svolgerà il consigliere Frediano Moretti. L’evento prevede anche un momento musicale pucciniano con pianoforte e voce soprano.

La settimana successiva sarà la volta di due iniziative organizzate in Brasile a cui la Lucchesi nel Mondo partecipa assieme ad altre Associazioni aderenti all’UNAIE, nell’ottica di una promozione sinergica dei vari territori italiani. Il 26 novembre all’Ambasciata d’Italia di Brasilia, alla presenza dell’Ambasciatore Bernardini, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Da Trieste al Brasile" dedicata all'emigrazione giuliana, la Presidente dell’Associazione Lucchesi nel mondo e dell’UNAIE Ilaria del Bianco presenterà la Lucchesia, mentre il Presidente dei Bellunesi nel Mondo, Oscar de Bona, presenterà le Dolomiti Patrimonio Unesco. A conclusione un momento musicale curato dal Coro Italiano dell'Università di Brasilia, che proporrà brani inerenti ai territori coinvolti (per Lucca, saranno eseguiti brani pucciniani).

Un evento similare si svolgerà il giorno seguente al Consolato Generale di Rio de Janeiro, che si concluderà con l’incontro con la numerosa comunità lucchese per una serata conviviale.

Queste iniziative sono state rese possibili grazie alla collaborazione dei Comuni di Lucca e Pescaglia, di Lucca Promos CCIAA di Lucca e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Nella foto: Ilaria Del Bianco, presidente dell'associazione Lucchesi nel mondo