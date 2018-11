Cultura e spettacolo



“La misura dell’uomo”, il genio di Leonardo protagonista del nuovo romanzo di Marco Malvaldi

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:01

di giulia del chiaro

Un ritratto inedito di Leonardo da Vinci immerso nella risoluzione di un giallo alla corte milanese di Ludovico il Moro. Questo il nodo centrale del nuovo romanzo di Marco Malvaldi che, tra le pagine del libro, “La misura dell’uomo” (Giunti Editore, 2018), a cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, celebra, con ironia e precisione, il genio dandogli vita ed immaginandolo, carico della sua imponente intelligenza, alle prese con le fragilità ed il destino degli esseri umani.

Un giallo che vede alternarsi toni aulici e battute di spirito, come in molte opere precedenti di Malvaldi, che bene si adeguano alla personalità del protagonista, geniale e divertente, che emerge dal libro.

Il romanzo, uscito nelle librerie solo la scorsa settimana e presentato dall’autore ieri pomeriggio alla libreria Ubik di Lucca, nasce dalla necessità della casa editrice, investita dal Senato della Repubblica del compito di pubblicare opere riguardanti Leonardo da Vinci, di individuare uno scrittore che, oltre ad essere toscano, avesse una preparazione scientifica. Da qui la scelta dell’autore che, pisano e laureato in chimica, non poteva che ricadere su Malvaldi.

“Un lavoro complesso – ha raccontato lo scrittore ai molti lettori accorsi – cominciato nel 2017 che ha richiesto un anno di studi storici e contestuali per poi essere scritto nel corso dell’estate di quest’anno, tra giugno e settembre”. Una mole di studio enorme e necessaria, tale da richiedere il supporto di esperti e storici, per ricostruire la personalità del protagonista nel modo più veritiero possibile. “La prima cosa che mi sono chiesto è che carattere aveva e chi era come persona?” ha sottolineato, infatti, Malvaldi spiegando come spesso il Leonardo romanzato sia emerso come un personaggio serio e austero quando in realtà, scavando a fondo, è possibile comprendere come fosse un personaggio ironico capace di passare dalla progettazione di oggetti e attrezzi, alla pittura fino a raccontare storielle e indovinelli a corte. Un aneddoto che molti ignorano, per esempio, è come da Vinci sia arrivato alla corte di Ludovico il Moro prima come musico, della lira da lui stesso costruita, per poi passare ad illustrare il curriculum delle proprie capacità tecniche ed artistiche al committente.

Siamo in epoca rinascimentale nella Milano quattrocentesca di Ludovico il Moro. Dallo sfondo storico, della corte del Moro, emerge la figura di un Leonardo quarantenne, già conosciuto anche oltre Alpi, immerso nei propri pensieri che vede tutto, sa tutto e annota tutto sul proprio taccuino segreto contenente tutti i suoi più ambiziosi progetti. Ma l’idillio viene rotto dalla notizia della morte di un uomo avvenuta in una delle corti del castello. Sul corpo nessun segno di violenza e, di fronte alle circostanze sospette, il Moro richiede l’intervento di Leonardo per risolvere il mistero. Ecco che il romanzo entra nel vivo del giallo tramutandosi in un viaggio alla scoperta di qual è – oggi così come in passato – “la misura di ogni essere umano”.