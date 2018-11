Cultura e spettacolo



La Scuola IMT presenta "Innovation Center Lab - Neuroscience"

martedì, 27 novembre 2018, 16:28

La Scuola IMT Alti Studi Lucca presenta l'Innovation Center Lab - Neuroscience, il laboratorio dedicato allo studio dei comportamenti economici, manageriali e strategici delle aziende.

L'evento di presentazione, che si è tenuto questo pomeriggio nella Cappella Guinigi del campus della Scuola IMT, è stato aperto dai saluti del direttore della Scuola, Pietro Pietrini, e del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. A seguire gli interventi di Mario Costantini, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, Sonia D'Arcangelo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Andrea Patricelli Malizia, ricercatore alla Scuola IMT, Emiliano Ricciardi, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica alla Scuola IMT, Daniele Borghi, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Nicola Lattanzi, docente di economia aziendale e delegato all'innovazione e alle relazioni con istituzioni e aziende della Scuola IMT e Paolo Miccoli, presidente di ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

L'approccio multidisciplinare e innovativo di Innovation Center Lab - Neuroscience impiega le conoscenze neuroscientifiche per ottimizzare la gestione aziendale, nell'interesse dei lavoratori e dei clienti. Grazie infatti ai differenti livelli di consapevolezza che scaturiscono da tali ricerche, le aziende possono migliorare il grado di soddisfazione di entrambi.

Le attività di ricerca condotte all'interno di ICLN riguardano i modelli di apprendimento digitale, la formazione del personale e la comunicazione mirata ad aumentare il livello di consapevolezza del cliente nelle scelte finanziarie. Fra gli obiettivi del Lab, anche quello della creazione di spin-off e start-up

Durante l'evento è stato presentato anche il report "Neuroscience Impact. Brain and Business", rapporto che descrive in maniera trasversale il valore e l'utilizzo delle neuroscienze nelle scelte economiche e manageriali.

La presenza di Paolo Miccoli, presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, evidenzia come il laboratorio rappresenti un nuovo modello di dialogo tra università, mercato e territorio, come lo stesso Miccoli ha sottolineato nel suo intervento conclusivo. L'auspicio è che questo possa essere assunto da altri quale punto di riferimento per il benessere della ricerca scientifica e del Paese Italia.

«La Scuola IMT ha come sua caratteristica istituzionale fondante il modello multidisciplinare che promuove un costante dialogo tra discipline solo apparentemente tra loro lontane – afferma il direttore della Scuola Pietro Pietrini – Innovation Center Lab-Neuroscience, frutto della proficua collaborazione tra la Scuola e Intesa Sanpaolo, è la dimostrazione concreta di come le neuroscienze sociali, in congiunzione con altre discipline, consentano un approccio innovativo per comprendere meccanismi alla base del comportamento sociale. Progetti come questo rappresentano un'opportunità di applicazione del nostro metodo e un'occasione di valorizzazione della ricerca».