“L’amore che non sai”, il professore Oscar Pellegrini presenta il suo primo libro

domenica, 18 novembre 2018, 09:40

di giulia del chiaro

Veterinario, professore e da fine settembre– con il primo romanzo che, dopo una vita di scrittura, è finalmente uscito dal suo cassetto a ottobre – scrittore. Questo il curriculum del professore di veterinaria dell’istituto Busdraghi di Lucca, Oscar Pellegrini, che ieri pomeriggio, alla biblioteca Ubik, ha presentato la sua prima opera, “L’amore che non sai” (Eretica, 2018), di fronte ad un’ampia platea di studenti, colleghi, amici e lettori.

“Il libro – ha raccontato Paola Pennacchi, nel moderare la presentazione – a dire il vero non è né un romanzo, né un racconto rosa, psicologico o giallo. È un mix di tutti questi generi.” Si tratta, infatti, di un romanzo capace di compiere balzi stilistici da estratti di un diario, caratterizzati da un lessico raffinato e profondo, a dialoghi tratti dai media odierni, come email e WhatsApp, con il ricorso ad un gergo giovanile, fatto di termini di uso comune, coronato da emoticon. I registri, dunque, cambiano continuamente nello scorrere delle pagine fino a giungere a scene di profondo realismo quotidiano che vedono protagonisti personaggi lucchesi, pisani e camaioresi ed i loro rispettivi dialetti linguistici.

Al centro del racconto due storie d’amore che – nelle idee di pellegrini – costituiscono due vicende possibili, una sorta di archetipo. “Sarebbe una vittoria sapere che qualcuno, leggendo, è riuscito a trovare molto di sé nei personaggi – ha detto l’autore e ha proseguito – ogni vicenda, infatti, può – e spero che lo faccia – evocare sensazioni nel lettore e moltiplicarne la percezione di modo che possa diventare un racconto delle possibilità perché solo così il lettore potrà essere portato a porsi interrogativi sui fatti, chiedersi se sono condivisibili ed immedesimarsi in profondità”.

Le due storie, appartenenti a due epoche diverse, e per questo narrate attraverso mezzi di comunicazione diversi, un diario e alcuni social media moderni, sono tenute insieme per mezzo del ritrovamento di un diario segreto e si svolgono negli stessi spazi e paesaggi con un balzo temporale dai richiami cinematografici. La narrazione ha un ritmo circolare perché comincia dalla fine per poi tornare al punto di partenza: Alberto in fuga da tutto finisce con l’imbattersi nel ritrovamento di un diario della madre, la madre che non c’è più. Da quel momento comincia un viaggio, a ritroso, che porta a galla un’altra storia ed un altro amore. Così le due vicende prendono forma, si intrecciano e si colorano sullo sfondo dei paesaggi, emotivamente narrati, di Lucca, Pisa e Viareggio.

Un’incapacità di descrivere i luoghi ed i paesaggi – a detta dell’autore – che lo ha reso capace di trasformare questa mancanza in una marcia in più riuscendo a fornire delle descrizioni, filtrate attraverso i suoi occhi e gli occhi delle sue emozioni, che lasciano maggiore spazio all’immaginazione del lettore: è così che Lucca diventa una donna bella, vestita elegante e con abiti vaporosi, quando una delle protagoniste si perde tra i vicoli della città.

“Ma vi chiederete: cosa hanno in comune i personaggi? Me, perché ho spaccato in quattro la mia persona ed il mio carattere per costruirli” ha detto Pellegrini. I due racconti, infatti, ruotano intorno a quattro personaggi complementari, protagonisti delle due storie romantiche, che costituiscono la rappresentazione di quattro diversi caratteri. Emerge così il lato romantico, quello giovanile e quello spiritoso: c’è Alberto che va alla scoperta ed è capace di generare emozioni, Elisabeth che rappresenta il lato femminile dell’autore e Paolo, di gran lunga il preferito di Oscar, tessuto connettivo capace di far ragionare gli altri personaggi e di connetterli tra loro. “Scrivere è un bisogno – ha concluso Pellegrini – ma chi scrive compie anche un atto di generosità. Ciò che amo della scrittura è che posso ‘magheggiare’ per inventare persone che dicano al posto mio per poi guardare, di nascosto, che effetto fa nel lettore tutto ciò!”

Ad aprire il libro una dedica inusuale rivolta ad una professoressa che in qualche modo ha lasciato un segno nell’esistenza di un allora tredicenne pieno di dubbi e paure “…perché senza chi mi ha fatto cadere non avrei mai imparato a rialzarmi. E non avrei imparato che nella vita di due opzioni la vera è solo quella in cui si sceglie di credere.”