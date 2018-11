Cultura e spettacolo



L’istituto comprensivo Lucca Quinto apre le porte ai genitori dei futuri studenti

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:59

Stabilire quale scuola far frequentare ai propri figli, si sa, non è mai semplice, soprattutto quando la decisione riguarda le scuole secondarie di secondo grado. Dunque, per facilitare tali scelte, l’istituto comprensivo Lucca Quinto ha organizzato degli incontri per fornire ai genitori la possibilità di conoscere dall’interno gli istituti ed il personale scolastico e, per gli alunni delle terze medie, una giornata dedicata all’orientamento, finalizzata ad un primo approccio con le scuole superiori.

Durante il mese di dicembre si svolgerà l’iniziativa “Scuola aperta”, grazie alla quale si potranno visitare le scuole d’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. Per ciò che concerne le scuole d’infanzia, le date programmate sono: Ponte a Moriano, 14 dicembre dalle 16.30 alle 18.30; San Michele di Moriano, 13 dicembre dalle 16.30 alle 18.30; San Cassiano a Vico, 18 dicembre dalle 16 alle 18.15.

Le scuole primarie, invece, saranno visitabili nei seguenti giorni: primaria Ponte a Moriano, 13 dicembre dalle 16.45 alle 19; primaria San Pietro a Vico, 11 dicembre dalle 16.45 alle 18.45; primaria Saltocchio, 18 dicembre dalle 17:30 alle 19:30; primaria San Cassiano a Vico, 17 dicembre dalle 17 alle 19; primaria San Michele di Moriano, 12 dicembre dalle 16:30 alle 19. Infine, la scuola secondaria di Ponte a Moriano, verrà aperta agli interessati sia il 15 dicembre, dalle 17 alle 19, che l’11 gennaio, dalle 21 alle 22.

Lunedì 5 dicembre, sempre presso la scuola secondaria di primo grado ‘Michelangelo Buonarroti’ di Ponte a Moriano, avrà luogo, dalle 16 alle 19, l’incontro intitolato “Orientiamoci” dedicato ai genitori e agli alunni delle classi terze. Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere l’offerta formativa degli istituti secondari di secondo grado ed eventualmente ottenere chiarimenti o informazioni più dettagliate dai docenti delle scuole presenti. Ad “Orientiamoci” prenderanno parte i seguenti istituti superiori: il liceo scientifico statale “A. Vallisneri”, il liceo scientifico sportivo e liceo scientifico delle scienze applicate “E. Fermi”, il liceo delle scienze umane “L.A. Paladini”, il liceo classico “N. Machiavelli”, il liceo artistico musicale e coreutico “A. Passaglia”, il liceo “E. Majorana”, l’ITET “A. Benedetti”, l’istituto tecnico tecnologico “E. Fermi”, l’istituto tecnico settore tecnologico “E. Ferrari”, l’istituto tecnico nautico “Artiglio”, l’istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “F.lli Pieroni”, l’istituto professionale “M. Civitali”, l’istituto professionale “G. Giorgi”, l’I.T. tecnologico CAT “L. Nottolini”, l’I.T. tecnologico agrario "Brancoli Busdraghi", l’I.T. economico “F. Carrara”, l’I.S.I. “S. Pertini” e l’I.I.S. “Chini – Michelangelo”.

Andrea Salerno