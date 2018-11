Cultura e spettacolo



L'Orchestra Cappella Toscana Giovanni Bria in concerto all'"Alfieri" e al "Boccherini"

giovedì, 22 novembre 2018, 11:25

Il talento degli studenti dell’ISSM “L. Boccherini”, l’esperienza di alcuni docenti e la collaborazione con musicisti esterni. Torna con due concerti, uno a Lucca e uno a Castelnuovo Garfagnana, l'Orchestra Cappella Toscana Giovanni Bria, che proprio a Lucca aveva esordito un anno fa per poi partire per una tournée in Svizzera.

Sotto la direzione del M° Giovanni Bria, l’orchestra suonerà venerdì 23 novembre, alle 21, al Teatro Comunale Vittorio Alfieridi Castelnuovo Garfagnana e sabato 24 novembre, sempre alle 21, all’Auditorium “Boccherini”, a Lucca.

In programma pagine di Francesco Xaverio Geminiani, Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni e Walfgang Amadeus Mozart. Ad aprire i concerti sarà la musica del violinista e compositore lucchese, con il Concerto grosso in Re minore “La follia” (tratto dalla Sonata per violino op. 5 n. 12 di Arcangelo Corelli), forse la sua opera più nota e senza dubbio uno dei suoi lavori più eseguiti ai giorni nostri. A seguire, il Nisi Dominus di Vivaldi, tra le pagine composte per l’Ospedale della Pietà, uno dei quattro orfanotrofi veneziani per fanciulle, famoso per la qualità delle esecuzioni musicali delle sue ospiti, per i quali Vivaldi lavorò nell’intero arco della sua attività. Per l’occasione, insieme all’orchestra salirà sul palco il contralto Noemi Karacsony. Sarà invece l’oboe di Nicola Bimbi ad accompagnare l’orchestra nell’esecuzione del Concerto per oboe n. 2 op. 9 in Re minoredi Albinoni, il più noto dei Dodici concerti op. 9 scritti per Massimiliano Emanuele II Elettore di Baviera. A chiudere la serata, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in La maggiore K 488 di Mozart, uno fra i più preziosi e intimisti del grande compositore austriaco, interpretato dal pianista Cristian Paul Ionescu insieme alla formazione diretta dal M° Bria.

I due concerti di Lucca e Castelnuovo verranno replicati a Pisa domenica 25 novembre, alle 18 alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (chiesa di S. Paolo all’Orto).

I concerti sono a ingresso gratuito.