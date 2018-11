Lucca Summer Festival aderisce al Black Friday

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 20 novembre 2018, 15:55

Domenica 30 giugno Francesco De Gregori torna al Lucca Summer Festival accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi

martedì, 20 novembre 2018, 12:15

Sarà presentato giovedì 22 novembre, alle ore 17 in Cappella Guinigi, Lumen. Ilaria del Carretto, volume edito da PubliEd e dedicato alla produzione fotografica di Nino Migliori, che ha “puntato” il suo obiettivo sul monumento più visitato e conosciuto di Lucca, il cenotafio di Ilaria del Carretto

martedì, 20 novembre 2018, 11:30

Domani il libro-inchiesta arriva alla Camera. Il testo sarà poi presentato a Lucca il 24 novembre presso la Sala Eletta Martini (via Sant'Andrea 33). A presentarlo insieme ai due autori ci saranno l'Ass. Ilaria Vietina e il caporedattore de "Il Tirreno" Luca Cinotti

martedì, 20 novembre 2018, 10:41

Prende il via oggi alle 17 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca il corso di formazione in tre incontridedicato alla nuova forma di finanziamento di idee e progetti basata sul coinvolgimento e la creazione di una comunità tenuto da Eppela, la prima piattaforma di crowdfunding reward-based in Italia

martedì, 20 novembre 2018, 09:47

Importante appuntamento per Il Baluardo gruppo vocale lucchese. L'unico gruppo di canto popolare della città di Lucca ha ricevuto l'invito ufficiale, fatto dalla amministrazione della città de l'Alfas del Pi (Alicante -Spagna), per partecipare all'VIII Festival Internacional de Coros che si terrà nella cittadina spagnola il 10 e 11 maggio...

lunedì, 19 novembre 2018, 20:16

Continua venerdì 23 novembre, alle 18, presso il Caffè letterario Lucca Libri, la rassegna letteraria "Sorrisi tra le pagine", incontri con gli scrittori lucchesi che, oltre al piacere della lettura, sanno farci ritrovare anche quello di sorridere