Master carta, riaperte le iscrizioni a Lucca

giovedì, 22 novembre 2018, 11:30

Si riaprono le possibilità per gli studenti che vogliono assicurarsi un futuro nel settore economico dominante della provincia di Lucca, quello della carta e del cartone. Le iscrizioni al Master Universitario in “Tecnologia e gestione dell’industria della carta e del cartone” sono di nuovo aperte fino al 22 dicembre prossimo.

98% di placement, 15 edizioni continuative, decine di aziende sponsor, il massimo livello di formazione in Italia nel settore. Sono queste alcune delle caratteristiche del corso, diretto dal prof. Marcello Braglia, giunto al suo sedicesimo anno di vita.

Il Master, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale e dalla Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, si tiene a Lucca dove il settore cartario e cartotecnico è il centro dell’economia provinciale. Uno dei fattori che spiega l’alta percentuale di assunti al termine del percorso di studio.

Molte aziende, fra cui diverse multinazionali, lo sostengono attraverso una fattiva collaborazione in termini di docenze, stage e borse di studio. Fra queste ricordiamo: Sofidel, DsSmith, Lucart Group, A.Celli, Pcmc, Recard, Ecolstudio, Ecoverde, Toscotec, Fosber, Mondialcarta, Cartografica Galeotti, Lucense. Interesse confermato anche dalle associazioni di categoria nazionali (Assocarta e Aticelca) e da Confindustria Toscana Nord, che da anni sostiene e partecipa al progetto.

Il Master è riservato solo ai laureati in ingegneria e chimica, attribuisce 60 crediti universitari ed ha ottenuto la certificazione ISO 9001 di qualità. Per gli studenti iscritti che vengono da più lontano, c’è la possibilità di avere a disposizione due alloggi gratuiti, concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nello splendido complesso di S.Micheletto, per tutta la durata del corso.

Le lezioni si tengono prevalentemente nei giorni di venerdì e di sabato, per permettere l’accesso anche ai lavoratori che da anni vedono nel corso una eccellente occasione di specializzazione in un importante settore non solo territoriale. Gli studenti possono vedersi aprire prospettive in Italia e all’estero, con possibilità di soddisfazioni professionali di alto profilo.

Il Master vede alternarsi docenti universitari e manager aziendali (quasi il 70%) con diverse lezioni effettuate direttamente in azienda. Sono previsti anche seminari ed incontri a tema, nonché eventi di alto interesse. Al termine del corso è previsto uno stage di 300 ore su cui si incentrerà la tesi finale.

Sono previste diverse borse di studio che prevedono riduzioni parziali o totali della quota di iscrizione.

Per ogni informazione è possibile visitare il sito del corso www.mastercartalucca.it. La segreteria didattica di Celsius, che segue la parte organizzativa del Master, è a disposizione per ogni chiarimento al n. 0583/469729.