Premio Storie di Alternanza, vince l’Isi Pertini

venerdì, 16 novembre 2018, 09:51

Sabato 17 (ore 17) si chiude, con il recital della pianista coreana Eunmi Ko nell’Oratorio di San Giuseppe del Duomo di Lucca, il secondo Cluster Music Festival, che ha proposto quest’anno ben otto eventi organizzati in collaborazione con importanti organizzazioni culturali

venerdì, 16 novembre 2018, 09:19

Apertura straordinaria domenica 18 novembre in occasione del Mercato dell'antiquariato di Lucca del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia", l'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e aperta a ingresso libero nelle stanze del Teatro di Elisa (Palazzo Ducale,...

giovedì, 15 novembre 2018, 14:19

Novità all’istituto tecnico economico “F. Carrara” per il primo Open Day dell’anno scolastico 2018-19. La scuola aprirà le sue porte ad alunni e genitori non solo per presentare i corsi in cui essa si articola, le attività che vi si svolgono e gli aspetti logistici che la caratterizzano, ma anche...

giovedì, 15 novembre 2018, 11:12

Imparare a suonare attraverso l’imitazione, proprio come si impara a parlare da piccoli. È questo il concetto che sta alla base del “metodo Suzuki”, che anche quest’anno viene riproposto dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” attraverso laboratori e corsi dedicati ai bambini dai tre ai sei anni

giovedì, 15 novembre 2018, 11:09

Sabato 17 novembre a Lucca, in occasione de “Le parole della Costituzione. 70 anni dopo”, V edizione delle “Conversazioni in San Francesco”, si parlerà di “Razza” con lo storico dell’ebraismo Michele Battini e lo scrittore e giornalista Alfredo De Girolamo

giovedì, 15 novembre 2018, 10:54

A partire dalle 18, il cantautore lucchese Stefano Nottoli sarà infatti protagonista con la sua musica e il suo nuovo disco 'Non voglio essere normale' di un concerto al Caffè Letterario di viale Regina Margherita a Lucca e, come sempre, sarà l'occasione per gustare la dimensione live di questo interessante...