Cultura e spettacolo



Presentato il primo libro per bambini che affronta il dramma della violenza assistita

venerdì, 23 novembre 2018, 09:55

di barbara ghiselli

Presentato ieri pomeriggio a villa Bottini il libro “Possiamo tenerlo con noi?” di Maria Grazia Anatra, primo libro per bambine e bambini che affronta il dramma della violenza in famiglia. Sono più di un milione e 400 mila le mamme vittime di violenza domestica e, accanto a loro, ci sono i bambini e le bambine (dal 2009 al 2014 circa 427 mila), silenziosi testimoni di soprusi e maltrattamenti, ovvero atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica agiti dagli uomini (mariti, compagni, partner) nei confronti delle loro madri. Di tutto questo si parla poco e invece è importante trovare il coraggio di affrontare questa tematica che è una realtà purtroppo molto conosciuta dalle operatrici dei Centri Anti Violenza; il libro infatti è nato dall'incontro tra l'autrice e l'associazione Luna che gestisce il Cav di Lucca.



Come è stato più volte ribadito durante l'incontro dai relatori (i pediatri Raffaele Domenici, Domenico Fortunato e l'insegnante Maria Teresa Leone): ”Il libro è molto tenero e delicato, nonostante affronti un tema così scottante, ed è uno strumento molto valido per essere utilizzato come strumento di lavoro e di riflessione sia all'interno dei Centri anti violenza che all'interno dei gruppi classe con bambini dagli 8 – 9 anni in su, grazie anche alle tenere illustrazioni che completano il testo, realizzate da Serena Mabilia”.



Come spiegato dall'autrice Maria Grazia Anatra e da Silvia Mammini, psicologa e operatrice del Centro Anti Violenza Luna di Lucca: “ Questo racconto ha come obiettivo quello di essere utilizzato per aiutare le giovani vittime come Marta e Guido, protagonisti del libro, bambini che stanno perdendo la spensieratezza dell'infanzia, dovendo crescere nell'incubo quotidiano di un padre che esercita violenza sulla mamma. Ma quando la mamma si decide a chiedere aiuto per se stessa e per loro, fratello e sorella trovano, in quello che il bambino chiama “il posto dei gatti” e che è il cortile del Centro anti violenza, serenità , amicizia, condivisione. Ed è qui che mentre la mamma trova il coraggio per ricominciare, loro ritrovano la serenità”. I relatori hanno infatti fatto presente che questo libro è per i bambini ma dovrebbe essere letto dagli adulti in modo che così possano comprendere le conseguenze della violenza assistita sui loro figli e anche perchè le madri decidano di farsi aiutare, pensando al bene dei loro bambini.



Presenti all'incontro, tra gli altri, l'assessore Ilaria Vietina, la dirigente della provincia di Lucca, Rossana Sebastiani, la presidente del Soroptomist Lucca, Katharine Mac Neil e Stefano Giurlani, presidente del Rotary club di Lucca, in rappresentanza di alcuni degli enti istituzionali e non, che hanno contributo alla realizzazione del libro. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Emanuela Benvenuti e il libro può essere acquistato sul sito di Matilda editrice e in tutte le librerie.