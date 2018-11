Cultura e spettacolo



Presidente Piccinni: Stahl a Lucca, un grande successo

lunedì, 19 novembre 2018, 18:45

Una preziosa onorificenza è stata riconosciuta oggi al farmacologo Stephen M. Stahl dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e dal Prefetto Maria Laura Simonetti. La cerimonia si è tenuta in Comune alla presenza del Presidente della Fondazione BRF Onlus Armando Piccinni che ha invitato Stahl in Italia coinvolgendolo in una serie di appuntamenti fondamentali per la formazione di psichiatri e giovani studenti in formazione.



"Sono orgoglioso - spiega Armando Piccinni, presidente della Fondazione BRF Onlus - che un farmacologo di fama mondiale abbia scelto Lucca, la nostra città, e la Fondazione BRF Onlus come punto di riferimento per la sua esperienza in Italia. Abbiamo grandi progetti per il futuro, e l'anno prossimo organizzeremo con il nostro responsabile ricerche Donatella Marazziti un evento straordinario che porterà a Lucca specialisti da tutto il mondo. A partire, naturalmente, dal Prof. Stahl".



A seguito del riconoscimento, il Prof. Stahl è stato protagonista di un importante evento presso Palazzo Bernardini dove, in Sala Assemblea, davanti a oltre cento persone ha tenuto una lectio magistralis. Al seminario hanno preso parte anche luminari della psichiatria, come il Prof. Janiri, il Prof. Pietrini, il Prof. Sani e il Prof. Mauri.



"Sono felice del riconoscimento e dell'attenzione di Lucca. Mi auguro che sarà possibile, d'accordo con la Fondazione BRF Onlus, dare vita a un progetto ambizioso e senza precedenti con cui stiamo lavorando da tempo" ha concluso il prof. Stahl.

Illustre psichiatra e farmacologo ben noto alla comunità scientifica mondiale, ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica nel campo della Psichiatria, della Farmacologia e delle Neuroscienze. Stahl ha percorso una brillante carriera universitaria e ricoperto prestigiosi incarichi di docenza presso la Stanford University, l'University of California (Los Angeles), l'Institute of Psychiatry (Londra) e l'Institute of Neurology (Londra), divenendo uno tra i più autorevoli esperti al mondo nella ricerca psicofarmacologica.

Il Prof. Stah è in Italia appositamente per la settimana a lui dedicata organizzata dalla Fondazione BRF. Dopo Lucca proseguirà la sua visita a Roma, con un incontro con Papa Francesco, una lectio magistralis alla Camera (21 novembre) con la partecipazione del ex Ministro Beatrice Lorenzin, una masterclass presso il Pontificio Ateneum Regina Apostolorum (22 novembre), dunque un seminario a Marsala organizzato in collaborazione con la Casa di Cura Morana (23 novembre).