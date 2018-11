Cultura e spettacolo



“Quasi Nemici” e “C’eravamo Tanto Amati” al Circolo del Cinema

mercoledì, 14 novembre 2018, 08:59

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 15 novembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione Quasi Nemici un film ritmato dagli scambi accesi, arguti e densi di brio dei due interpreti principali, Daniel Auteuil e Camelia Jordania. Diretto da Yvan Attal racconta la storia tra lei, una giovane ragazza di origine araba, che desidera diventare un avvocato di prestigio e lui, professore arrogante, burbero e provocatore nato. Un casting che non poteva essere più azzeccato con la giovane Camélia Jordana, vero astro nascente, che regge assolutamente il confronto col mostro sacro, Daniel Auteuil, bucando letteralmente lo schermo. Premio César come Miglior Promessa Femminile. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 19 novembre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto parte la nuova retrospettiva del Circolo dedicata a Ettore Scola, “La storia degli italiani” con la proiezione del capolavoro del regista romano C’eravamo Tanto Amati. Nella storia di tre amici, trent’anni di storia italiana. Si conoscono in montagna facendo i partigiani e affrontano il dopoguerra pieni di energia e di idee… Secondo Gianni Amelio il più riuscito tra i suoi film per equilibrio tra premesse ed esiti con due bellissimi personaggi di donne e con due attrici generose come Stefania Sandrelli e Giovanna Ralli. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it