Rianimazione cardiopolmonare: la insegnano i bambini

domenica, 25 novembre 2018, 10:41

Primo video formativo in Italia sul massaggio cardiopolmonare (CPR) per ragazzi prodotto dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS di Pisa in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatrale "Bambini in P.G.Ama" di Livorno e con il fondamentale supporto di Fabrizio Bonino, cameraman e istruttore BLSD di Lucca. (Sottotitoli disponibili, anche con traduzione, con l'apposito comando)

"In molti paesi europei e non solo - spiega Fabrizio Bonino, istruttore certificato BLSD -, video del genere sono trasmessi tutti i giorni, più vole il giorno, nell'orario in cui i bambini e i ragazzi guardano la tv. In Italia non esisteva nessun video di sensibilizzazione o informazione su questo importante tema; nemmeno rivolto ai più grandi. Da oggi...si. Speriamo che le emittenti locali e perchè no, anche quelle nazionali, si impegnino a trasmetterlo".



"Il video - conclude - è stato girato a nostre spese e senza nessun tipo di aiuto esterno ed è ovviamente diverso a livello artistico e tecnico da quelli che girano in Gran Bretagna o negli Stati Uniti che hanno visto la collaborazione di importantissime associazioni e/o contributi dai rispettivi governi e di attori o personaggi famosi, ma era importante iniziare da qualche parte".







