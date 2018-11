Cultura e spettacolo



Sabato e Domenica a Lucca torna la Fiera Elettronica

venerdì, 16 novembre 2018, 15:40

Il 17 e 18 novembre al Polo Fiere di LuccaDopo il successo dello scorso anno torna a Lucca la Fiera Elettronica. L'appuntamento è al Polo fieristico di Lucca, (orario 9,30/19) in uno spazio al coperto di oltre 6 mila metri quadrati, servito da comodo parcheggio.

La fiera si propone come un appuntamento dedicato a tutta la famiglia infatti in contemporanea si svolgeranno gli eventi: Toscana Model Expo,Lucca Nerd e il Family Expò. La manifestazione è rivolta ad un pubblico eterogeneo e in particolare alle famiglie: l'elettronica che catalizza prevalentemente le attenzione dell'universo maschile e il modellismo e il Family Expò che si rivolgono anche a mamme, bambini e ragazzi.Se siete appassionati di elettronica e tecnologia, qui troverete prodotti di alta qualità a prezzi estremamente competitivi, espositori provenienti da tutta Italia proporranno prodotti che spazieranno dai consumabili per pc (dvd e cd vergini, cartucce per stampanti e kit di ricarica), periferiche, accessori per pc, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere, articoli per spionaggio, lampade a led, telefonia anche con ricambi, ferramenta, batterie ricaricabili, giocattoli e gadget elettronici e tanto altro ancora. prodotti di grande qualità a prezzi incredibili, è proprio il caso di dire “Grande tecnologia a piccoli prezzi”.

Nell'areaFamily Expo’ all’interno potrete trovare laboratori creativi, attività di intrattenimento per bambini, spettacoli ed area commericale con prodotti per la cura della persona, cosmesi e salute.Ma non solo, nello spazio conferenze verranno trattati i temi della salute e salvaguardia dei bambini. Ospite speciale la mascotte di Mirabilandia e una irresistibile area gonfiabili all'esterno.

Per Lucca Nerd sono attive l'area videogames: con le prime console per videogiochi degli anni 70, fino ai giochi ARCADE, alle moderne postazioni di gioco in rete con un occhio a quelli che saranno i futuri sviluppi: 40 postazioni gioco con console dalla prima alla settima generazione a cura di “RETRO NERD PARTY” 2 reti LAN per giochi on line fornite da: ONE UP e GOOD GAME; 24 postazioni per playstation e 2 VR a cura di BEAT GAMING;36 postazioni pc gaming a cura ESC GAMING e un simulatore di guida Ferrari. Nell'are MAKERS: robotica, applicazioni di Arduino e Raspberry, esposizione di progetti ed idee innovative.

A completare l'offerta per il week end il Toscana Model Expo imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del mondo del modellismo,statico e dinamico con aerei, treni, auto e navi. Modelli in esposizione ed in vendita, dove poter acquistare modelli ed accessori sia per neofiti che per esperti, con piste di prova ed esilaranti esibizioni. Un'area dedicata ai Truck Turtle ModelL’associazione modellistica trucktrurtlemodel toscana presente con uno spazio di oltre 200mq dove sara possibile vedere all’opera mezzi di camion radiocomandati e macchine movimento terra. All’esterno della fiera area street food dove potrete deliziare il palato con piatti diversi ed invitanti, mentre i vostri figli potranno tranquillamente divertirsi nella zona gonfiabili.L'entrata è unica. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, mentre il ridotto è di 5 euro. Con un solo biglietto, quindi, si potrà accedere a più eventi che saranno di interesse per tutta la famiglia. Un appuntamento unico e un'occasione irripetibile che punta al risparmio. I bambini fino a 12 anni entrano gratis.Il Polo fieristico di Lucca si trova in Via della Chiesa XXXII, trav. I, 237, con ampi parcheggi gratuiti adiacenti e facilmente raggiungibile dalle varie vie di comunicazione, uscita autostradale Lucca Est. Per ulteriori informazioni: www.prometeo.tv/elettronicalucca



