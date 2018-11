Cultura e spettacolo



Salmo a Lucca per presentare 'Playlist' e incontrare i fans

venerdì, 9 novembre 2018, 10:36

E' un gradito ritorno, quello in programma per lunedì 12 novembre alle 18 allo Sky Stone & Songs: torna infatti uno dei rapper più importanti della scena italiana, Salmo, che, oltre a incontrare i suoi fans, presenta il nuovo album, 'Playlist', uno degli album più attesi del 2018 e che segue il pluripremiato 'Hellvisback'

Per la quarta volta, quindi, il rapper Salmo – vero nome, Maurizio Pisciottu, classe '84 – porta a Lucca la novità discografica del momento, richiamando moltissimi fans, essendo uno dei rapper più seguiti del momento.

'Playlist' è il suo quinto album ufficiale, pubblicato da Sony Music e Machete Empire Music ed è stato anticipato dai singoli 'Perdonami' e '90Min'. Cinque artisti collaborano con Salmo a questa pubblicazione, ma l'artista ha tenuto nascosti i nomi dei 'featuring' fino all'uscita dell'album, creando così un clima di attesa ancora più forte attorno al suo lavoro.

Ma Salmo è uno che non smette mai di stupire: per promuovere l'uscita di 'Playlist' si è esibito in piazza Duomo a Milano in incognito, travestito da barbone, cantando alcuni pezzi del disco.

In 'Playlist' pochi ma importanti featuring, tenuti segretissimi fino al momento dell'uscita dell'album: oltre a Nitro, troviamo, infatti, Fabri Fibra, Coez, Nastasia e Sfera Ebbasta, che si cimenta in un brano tipicamente 'di Salmo', allontanandosi dai suoi canoni e, forse, sorprendendo i suoi fans.

