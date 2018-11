Cultura e spettacolo



Scuola MADE, consegnati i diplomi agli studenti della quarta edizione

giovedì, 29 novembre 2018, 16:45

Si conclude oggi, con la cerimonia di consegna dei diplomi, la quarta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus in collaborazione con Fondazione Palazzo Boccella.

Gli studenti si sono ritrovati a Palazzo Boccella e hanno ricevuto gli attestati dalla Direttrice della Scuola, la Professoressa Enrica Lemmi, dal presidente di Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti e dall’assessore con delega al Turismo e al Marketing territoriale del Comune di Capannori, Serena Frediani, e dalla Presidente della Chaîne Francigena Toscana, Balliage della storica internazionale Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, Giovanna Elettra Livreri.

“E’ un’emozione ritrovarsi in questo posto – racconta Edoardo Coli, ex studente -. Qui abbiamo imparato molto, a livello sia professionale e che umano. Io mi sono specializzato in accoglienza di sala e ho ricevuto anche un riconoscimento dalla prestigiosa associazione internazionale Chaîne des Rôtisseurs per essermi distinto in servizio”.

L’eccellente preparazione professionale degli studenti MADE viene confermata anche dal tasso di job placement: l’82% dei diplomati lavora a sei mesi dal conseguimento del titolo. In alcuni casi il primo contratto di lavoro si ha già al termine del periodo di stage presso la struttura dove si è prestato servizio. Ci sono casi poi come quello di Ilaria Venuti, che, ancora prima di terminare il tirocinio, è stata assunta come assistente al Food&Beverage Manager dell’hotel Principe di Forte dei Marmi.

“Scuola MADE – interviene Federico Caracci, ex studente – può servire anche a mettere meglio a fuoco i propri obiettivi. Io ho deciso di investire ulteriormente nella mia formazione piuttosto che entrare subito nel mondo del lavoro: avendo frequentato la Scuola ho avuto il riconoscimento immediato di alcuni crediti universitari e ho già una buona conoscenza di alcune materie del piano di studi. I prossimi due anni saranno una bellissima avventura”.

L’avventura da un paio di settimane è iniziata anche per gli allievi della quinta edizione di Scuola MADE, che risiederanno presso la sede di studio fino al prossimo aprile, quando anche loro partiranno per svolgere un periodo di stage presso ristoranti, strutture ricettive e catering in cui mettere alla prova quanto appreso in aula.

La formula intensiva di Scuola MADE prevede infatti sei mesi di lezioni frontali in aula - tenute da docenti universitari, professionisti ed esperti di enogastronomia e ospitalità, manager di aziende leader del settore -, laboratori pratici di gastronomia, banqueting e organizzazione di eventi, comunicazione e accoglienza e un’esperienza di stage curriculare in Italia o all’estero selezionato dal personale dell’ufficio Career Service di Fondazione Campus.

La Scuola si rivolge a tutti i diplomati superiori che desiderano intraprendere una carriera nei settori dell’enogastronomia e dell’accoglienza: dalla conoscenza dei prodotti enogastronomici alle nuove tendenze dell’arte culinaria, dall’approvvigionamento al controllo qualità della produzione e distribuzione di cibi e bevande fino alla gestione e organizzazione di eventi e servizi di banqueting. Per maggiori informazioni visitare il sito www.scuolamade.it