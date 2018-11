Cultura e spettacolo



Shade incontra i fans e presenta il suo ultimo album "Truman" a Lucca

sabato, 17 novembre 2018, 10:27

Un album che è un vero e proprio show e che, non a caso, si chiama 'Truman': lo presenterà a Lucca il rapper Shade che sarà allo Sky Stone & Songs lunedì 19 novembre a partire dalle 15.

Lui stesso afferma che si tratta di un album dai forti connotati autoironici e che non serve né essere belli, né ribelli, né dannati, ma tutti, proprio tutti, possono farcela ad avere successo, compreso lui.

Il trentenne Vito Ventura – vero nome di Shade – ha piazzato una hit come 'Bene, ma non benissimo' – contenuta nell'album – che è diventata un tormentone, facendo crescere l'attesa per l'album 'Truman', il cui titolo si ispira certamente al film con Jim Carrey, ma gioca anche sulle parole 'true' e 'man', cioè 'vero uomo'. «Spesso il personaggio traalica la persone – ha affermato recentemente Shade – io non faccio fatica a far vedere come sono davvero, anche quando faccio schifo»: il rapper torinese prende in questo modo le distante dai cliché del mondo rap: «Sono un rapper diverso dagli altri – ha dichiarato – parlo di cose normali, in cui tutti possono identificarsi e molti, per questo, mi considerano un 'vero' rapper, ma fare il cattivo e il ribelle a ogni costo non mi appartiene. Non posso farci niente». Shade del resto, è 'anomalo' sotto tanti punti di vista, anche quello lavorativo, considerando che è anche un doppiatore.

Shade, insomma, rifiuta tutti gli stereotipi di un genere che, invece, spesso se ne alimenta: «Ci sono cose – ha detto – di questo mondo che mi danno molto fastidio, come la misoginia e l'ostentazione dei soldi: non sei migliore di nessuno – ha concluso – se sbatti i soldi in faccia agli altri». E il riferimento ad alcuni rapper e trapper del momento non è nemmeno troppo velato.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it