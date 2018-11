Cultura e spettacolo



Si inaugura la mostra “Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie”

venerdì, 23 novembre 2018, 14:50

di barbara ghiselli

Si inaugura oggi alle ore 18 alla Fondazione Ragghianti una mostra dedicata alla storica stamperia d’arte Litografia Angeli, che ha svolto a Lucca, per più di quattro decenni, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, grazie al titolare Giuliano Angeli, un’importante attività legata ai nomi di molti artisti lucchesi, toscani, italiani e non solo.

La mostra Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie, a cura di Mauro Lovi, ripercorre la storia di una realtà tutta italiana. La stamperia nacque, in realtà, nel 1948, in via della Zecca a Lucca, fondata dal padre di Giuliano, Giulio Angeli, stampatore che poté mettersi in proprio grazie alla vincita di una piccola somma alla Sisal, che gli permise di acquistare un torchio litografico e di lavorare coinvolgendo tutta la famiglia, realizzando stampati ed etichette per ditte e aziende commerciali (filati, vini, liquori, olio…).

All'anteprima per la stampa, il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni, dopo aver portato i saluti del presidente Alberto Fontana (che, per impegni, non è potuto essere presente), ha espresso la sua soddisfazione per la mostra realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’esposizione rientra nel programma Toscanaincontemporanea 2018 della regione Toscana, atto a favorire l’emergere di proposte progettuali innovative e di alto livello qualitativo in campo culturale. “La parabola e l’attività della stamperia Angeli testimonia a livello sociale – ha affermato Bolpagni, – l’aspirazione della nuova borghesia nata dal boom economico degli anni Sessanta di elevarsi culturalmente rispetto all’origine contadina e proletaria della generazione precedente attraverso l’acquisto di opere d’arte; il collezionismo artistico di litografie, più abbordabile per la riproducibilità seriale, ma spesso ricco di forti qualità artistiche, divenne allora un importante mezzo di elevazione socio-culturale”.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini ha sottolineato l'importanza della mostra che è data dalla cultura, dall'arte e dalla storia delle litografie ivi presenti. “Sempre più la Fondazione Ragghianti – ha fatto presente Bertocchini – sta diventando un centro di eccellenza e, a dimostrazione di ciò, c'è anche il fatto che è uno dei pochi enti che, grazie all'ottima progettazione fatta, ha vinto il bando per essere inserito nel programma Toscanaincontemporanea 2018. Sono quindi molto felice che la Fondazione Cassa di Risparmio contribuisca a progetti del genere, a mostre di alta qualità come questa, che sono utili per la diffusione della cultura”.

Ha preso poi la parola Mauro Lovi, curatore della mostra che ha raccontato come Giuliano Angeli negli anni Sessanta prese in mano la stamperia e cominciò a operare con i pittori lucchesi che si avvicinavano alla tecnica della litografia, ossia del disegno su pietra, vista la necessità di rendere più accessibile l’arte e di rispondere così alla curiosità manifestata da una sempre più ampia platea di appassionati. Il ricorso a questa forma di stampa antica, rivitalizzata nei manifesti illustrati di fine Ottocento soprattutto da Toulouse-Lautrec, si diffuse fra i pittori di Lucca e dintorni grazie proprio alla disponibilità di Giuliano, il quale riuscì a raggiungere un grado di esecuzione notevole, tecnicamente ineccepibile.

“La Litografia Angeli divenne una delle migliori stamperie d’arte italiane, - ha ricordato Lovi - producendo centinaia di litografie firmate da grandi pittori: da Uberto Bonetti a Robert Carroll, da Primo Conti a Gianni Dova, da Omar Galliani a Mino Maccari, da Sebastian Matta a Ennio Morlotti, da Antonio Possenti a Riccardo Tommasi Ferroni, da Ernesto Treccani a Renzo Vespignani, giusto per citarne alcuni tra i moltissimi. La stamperia ha chiuso l’attività nel 2011”.

Lovi ha poi specificato che nella mostra sono esposte circa sessanta litografie, tra le più significative e tecnicamente complesse stampate da Angeli, degli artisti elencati sopra e di altri, e inoltre una serie di stampe progressive dei colori di una litografia ed edizioni di cartelle litografiche realizzate da Angeli. Sono inoltre presentati un torchio a stella con l’attrezzatura per la stampa, inchiostri, strumenti, carta e la gabbanella nera originale indossata da Giuliano Angeli durante il lavoro e una serie di pietre litografiche. Nella sezione documentaria è possibile prendere visione di un centinaio di fotografie degli artisti al lavoro nella stamperia e una panoramica di etichette commerciali d’epoca, attività svolta originariamente dalla famiglia Angeli.

Emozionato ed entusiasta il litografo Giuliano Angeli che ha dichiarato che, visitando la mostra dove sono esposti anche molti degli attrezzi del suo lavoro, gli è sembrato di fare un salto indietro negli anni e di trovarsi nuovamente nella sua stamperia.

L’esposizione, accompagnata da un catalogo che documenta la storia della stamperia Angeli, oltre che le opere in mostra, è a ingresso gratuito e rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2019 con il seguente orario: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono previste visite gratuite per le scuole, previa prenotazione.

Il 6 e il 7 dicembre alle ore 16:30 sono in programma due workshop sulla tecnica litografica tenuti dall’artista Giuseppe Renda e dallo stesso Giuliano Angeli. Informazioni e prenotazioni sul sito web www.fondazioneragghianti.it, all’indirizzo info@fondazioneragghianti.it e per telefono, al numero 0583 46 7205