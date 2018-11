Cultura e spettacolo



Terzo Piano presenta la mostra collettiva “Re-enchantment”

giovedì, 29 novembre 2018, 14:15

di eleonora pomponi coletti

“Thingness”, il programma annuale di residenze d’artista curato da Alessandra Poggianti per Terzo Piano, presenta “Re-enchantment”, la mostra collettiva che sarà inaugurata sabato 1 dicembre negli spazi di TerzoPiano (piazza dei Servi, 7 – Lucca) e che rimarrà aperta dal 2 dicembre al 20 gennaio 2019 (su appuntamento).

La mostra collettiva è nata nel 2017 a Monaco di Baviera con la collaborazione di Emily Barsi, ed arriva per la prima volta in Italia con Lucca come città di partenza, arricchita di nuovi progetti e collaborazioni.

L’idea di base del progetto è il “reincantamento del mondo”, un mondo, il nostro, sempre più disincantato.

Lo spazio espositivo diventa un luogo dove lo spettatore mette in atto questo processo di “re-incantamento” del mondo attraverso l’arte.

Per l’occasione sono stati invitati cinque artisti che hanno partecipato alla mostra di Monaco lo scorso anno, che a loro volta hanno scelto di estendere l’invito ad un altro artista con cui condividere e confrontare il proprio lavoro.

Gli artisti, divisi in cinque coppie (provenienti dalla Germania e da vari luoghi d’Italia) , hanno a disposizione le cinque stanze dell’appartamento di Terzo Piano (sito in Piazza dei Servi, 7 - Lucca) dove allestiranno la propria opera in modo autonomo.

Stanza 1: Stefan Vogel – Carina Brandes

Stanza 2: Daniel Maier-Reimer/Luca Vitone – Ina Arzensek

Stanza 3: Luca Vitone – Giovanni Berti

Stanza 4: Margherita Moscardelli – Juan Pablo Macias

Stanza 5: Federico Cavallini – Enzo Umbaca

“Il progetto è un progetto che credo faccia bene alla cultura di Lucca” ha affermato l’assessore Ragghianti, “perché pensiamo che l’arte contemporanea sia qualcosa su cui lavorare ed investire sempre di più nei prossimi anni”.