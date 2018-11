Cultura e spettacolo



Tutto esaurito al Giglio per Robben Ford

giovedì, 15 novembre 2018, 02:46

di alessio bartolini salimbeni

Tutto esaurito al Teatro del Giglio di Lucca per l'unica data in Toscana di questo impareggiabile chitarrista statunitense. Robben Ford, classe 1951, è considerato uno fra i cento migliori chitarristi del ventesimo secolo. Formatosi in una famiglia di musicisti, ha iniziato a suonare la chitarra elettrica nel 1965 e,solo quattro anni dopo, militando nella formazione del padre, la Charles Ford Blues Band, ha aperto un concerto dell'armonicista Charlie Musselwhite.

Robben Ford si è guadagnato una fama mondiale come chitarrista nel tour di Miles Davis del 1986, nel quale univa gli espedienti tecnici del blues e del jazz. Robben ha anche suonato nei dischi e nei concerti di Jimmy Witherspoon, George Harrison, Joni Mitchell e con gli Yellowjackets di cui fu tra i membri formatori.

Ben 35 album al suo attivo, considerato un virtuoso dello strumento, unisce alle classiche sonorità blues influenze e stilemi ripresi dal jazz e dal funky. Gli esperti riconoscono nelle sue improvvisazioni un notevole eclettismo musicale, mescolando scale maggiori, minori e modali. Insolito anche l'utilizzo di accordi atonali od estesi che risaltano alterando la normale struttura del blues.

Alle 21 in punto Robben Ford si è presentato al pubblico di Lucca. Un pubblico di appassionati giunti da buona parte della Toscana ed anche dall'Emilia, una platea di intenditori attenti ad ogni nota. La scaletta, una ventina di brani, prevedeva qualche excursus nella quarantennale carriera di Robben ma anche alcuni brani - come Somebody's Fool e Tangle with Ya - come anteprima dalla sua ultima fatica discografica, il CD “Purple House” appena pubblicato e peraltro in vendita nel foyer dal teatro.

Quattro elementi, fra cui il fidato batterista, una giovanissima e virtuosa bassista ed un chitarrista ritmico per sostenere il sound durante gli assoli di Ford. Suono della chitarra pulito, ma potente con solo una leggera distorsione da sovramodulazione in alcuni brani.

Abbigliamento di scena studiato - jeans, t-shirt nera e giacca screziata grigia - Robben si è presentato con la sua fida Fender Telecaster avorio del 1960 ed è partito alla grande. Notevole l'intreccio sonoro con il resto della band, alternando pezzi cantati dallo stesso Ford ad altri prettamente strumentali. Molto belli anche i non frequentissimi assoli di basso e batteria, varia la scaletta con alternarsi di assoli blues, ritmi funky, qualche passaggio jazzistico e qualche intromissione di Rythm and Blues.

Un'ora e tre quarti tiratissimi ed, alla fine, ben due bis sotto l'incitamento del pubblico. Nel primo bis due brani strettamente blues (Somebody's fools e Automobile Blues) e come finale fra gli applausi Set a date.

Ottima infine la scelta del luogo e l'organizzazione. Suono limpido senza echi grazie alla perfetta acustica del teatro, palco minimalista, da vero “bluesman” senza alcun effetto scenico all'infuori della strumentazione e dei musicisti, luci discrete ad illuminare la performance e stagliare il solista del momento, insomma uno spettacolo di notevole livello, dalla regia impeccabile e musicalmente perfetto.

Foto di Cinzia Guidetti