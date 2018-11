Cultura e spettacolo



Un nuovo modo di imparare l'inglese giocando: nasce a Lucca "Little Stars"

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:46

Un posto speciale per i bambini, dove poter imparare l'inglese in modo naturale. Nasce a Lucca "Little Stars", un nuovo progetto educativo che mira ad avvicinare i bambini all'inglese in modo spontaneo, giocoso e gioioso.

Un approccio basato su empatia, un ambiente tranquillo, tante attività stimolanti: questi gli ingredienti speciali per offrire ai piccoli una full-immersion in lingua.

"Le nostre 'little stars' potranno apprendere l'inglese con totale naturalezza, semplicemente 'vivendo' un ambiente pensato apposta per loro, con tutti i cinque sensi - spiega Barbara Decanini, responsabile del progetto e insegnante -. L'apprendimento passa dalle manine, attraverso il cuore, fino alla mente."

Per conoscere meglio le particolarità di questo progetto innovativo e unico a Lucca, i genitori interessati potranno partecipare all'incontro informativo, realizzato con il supporto media di Lucca Kids, il primo portale per le famiglie di Lucca e provincia, che si terrà questo venerdì (30 novembre) alle 18,30 nello studio di "On Web" (viale Castracani, 371 – Lucca).

Per info e prenotazioni: 3334216776 – 3472994889 – info@littlestars-kids.com

www.littlestars-kids.com