Un workshop nel week-end di Photolux 2018

venerdì, 30 novembre 2018, 11:39

Sarà un altro week end ricco di appuntamenti di grande interesse quello di Photolux 2018. L'edizione "light" del festival dedicato all'ottava arte, in attesa del ritorno della biennale nel 2019, propone il workshop “Personal stories” tenuto da Carla Kogelman, vincitrice del primo premio storie nella categoria Long-Term Project del “World Press Photo 2018”. Il workshop si terrà sabato 1 e domenica 2 dicembre nel complesso di San Micheletto dalle 9 alle 17. Spazio poi anche alle mostre, allestite tra le sale di Palazzo Ducale e la Chiesa dei Servi, visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Come creare e raccontare le proprie storie personali attraverso la fotografia, catturarne l'attimo e dargli vita attraverso l'uso della luce e del movimento. Questo lo scopo del workshop “Personal stories” tenuto da Carla Kogelman. Il workshop aiuterà i partecipanti a trovare e scoprire il proprio stile personale, intimo e individuale.

Da non perdere anche le mostre fotografiche che rimarranno visitabili fino al 9 dicembre: a Palazzo Ducale sarà possibile ammirare gli scatti selezionati all'interno del “World press photo 2018”, il premio di fotogiornalismo più prestigioso al mondo e poi ancora “After the flood” di Joakim Kocjancic e “Fantasia” di Karim El Maktafi; “Birth of a Metropolis” di Filippo Venturi e “Tokyo Tsukiji” di Nicola Tanzini. Nella chiesa dei Servi invece sarà possibile ammirare i due progetti vincitori e i dieci finalisti del “Leica Oskar Barnak Award 2018”, premio riservato a fotografi professionisti che, con il loro obbiettivo, sono riusciti a catturare ed esprimere al meglio la relazione tra uomo e ambiente.