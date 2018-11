Cultura e spettacolo



Una giornata internazionale di studi su Don Chisciotte a Lucca

lunedì, 19 novembre 2018, 11:38

Una giornata di studi internazionale dedicata alla relazione tra Chisciotte e opera lirica. In occasione del debutto di “Ultimo Chisciotte”, l’ultima produzione del Teatro Del Carretto, avrà luogo al Teatro San Girolamo di Lucca il 23 e il 24 novembre un appuntamento imperdibile, intitolato “Q.Theatre. Arte e lirica si incontrano all’ombra di Don Chisciotte”, che coinvolgerà esperti provenienti da tutta Europa.

L’evento è organizzato dal Teatro Del Carretto, in collaborazione con il Teatro del Giglio, e inserito all'interno di Q.Theatre, un progetto europeo che riunisce per due anni (2017-2019) sei università europee e la Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino, sotto il coordinamento dell’Università di Oviedo, con lo scopo di creare una rete che promuova, colleghi e studi le riscritture del Don Chisciotte nel teatro.

«La giornata “Q. Theatre. Ricerca e lirica si incontrano all'ombra di Don Chisciotte” - spiega Iole Maria Caterina Scamuzzi dell’Università di Torino – è promossa dal Teatro del Carretto e si muove in sinergia con l’iniziativa parallela del Teatro Piemonte Europa e dell’Università di Torino “Q. Theatre. Ricerca e teatro si incontrano all'ombra di Don Chisciotte”, per favorire lo scambio di visioni e competenze su Don Chisciotte e su Cervantes fra studiosi e mondo dello spettacolo. Nell’incontro al Teatro del Giglio si approfondirà il ruolo fondamentale del melodramma nella fortuna del Don Chisciotte in Italia, e l’importanza dell’opera di Cervantes nello sviluppo di questo genere, da secoli universalmente considerato un’eccellenza del made in Italy».

Il 24 novembre, sempre al Teatro San Girolamo, alle 10 la regista del Teatro Del Carretto Maria Grazia Cipriani incontrerà Laura Palmieri, giornalista di Rai Radio 3, in un dialogo a quattr’occhi su Ultimo Chisciotte, in scena dal 23 al 25 novembre al Teatro Del Giglio di Lucca.

Entrambe le giornate sono ad ingresso libero.