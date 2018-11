Cultura e spettacolo



"Voci di Mezzo" torna sul palco del Teatro del Giglio

domenica, 4 novembre 2018, 12:22

Voci di Mezzo, lo spettacolo che unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l'illustrazione, torna sul palco del Teatro del Giglio di Lucca nella sua quinta edizione.



Celebri doppiatori leggeranno brani da “Il Signore degli Anelli”, “Harry Potter”, “Il Trono di Spade” e “La Storia Infinita”, accompagnati da un suggestivo quintetto musicale mentre l’illustratore Antonio De Luca disegnerà in diretta, dando ulteriore corpo alle magiche suggestioni di questa serata. Voci di Mezzo quest'anno si apre anche alla graphic novel, con il celebre “V for Vendetta”.



Gli attori e cantanti Francesco Petruzzelli e Cristina Mugnaini canteranno per voi brani tratti da film classici nel genere fantasy.



Tra le voci presenti ascolterete: Alessio Puccio che duetterà con Carlo Valli, nel celebre passo di “Harry Potter” con il professor Lumacorno, e con Alessandra Korompay, voce di Rita Seeker, che lo intervisterà per noi con la sua penna magica.



Andrete a Fantasia con la nostra Infanta imperatrice Georgia Lepore e ascolterete gli intrighi de “Il Trono di Spade” con Simone Mori (Varys), Massimo De Ambrosis (Ditocorto), Edoardo Stoppacciaro (Robb Stark) e Carlo Valli (Walder Frey). Sempre nei 7 regni vivrete la tragica storia d'amore di Jon Snow (Daniele Giuliani) con la sua Ygritte (Chiara Gioncardi), che gli ricorderà ancora una volta che... non sa niente!



Infine il grande Francesco “Gollum”” Vairano... ma no, non vogliamo svelarvi proprio tutto! Scopritelo da soli!



L’ingresso è gratuito, ma è necessario ritirare i biglietti per la serata disponibili direttamente in teatro a partire dal giorno stesso di sabato. Quindi vi aspettiamo sabato 3 novembre alle ore 21.30 al Teatro del Giglio per una magia targata Lucca Comics & Games!