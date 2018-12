Cultura e spettacolo



A Carlotta Dalia la borsa di studio della Fidapa Lucca

mercoledì, 12 dicembre 2018, 11:09

La 19enne Carlotta Dalia si è aggiudicata il premio “Vittoria Alata - Marianna Bottini”, la borsa di studio che la FIDAPA (Federazione Italiana donne arti professioni e affari) di Lucca assegna ogni anno a una studentessa dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”. La consegna del premio si terrà giovedì 13 alle 18:30, all’Auditorium del conservatorio cittadino. Seguirà il concerto della giovane chitarrista, allieva del Maestro Giampaolo Bandini al “Boccherini”. In programma musiche di Scarlatti, Sor, Bach e Castelnuovo-Tedesco.

Il premio, giunto all’ottava edizione, è intitolato a Marianna Bottini, compositrice vissuta nell’Ottocento, membro onorario della prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna.

Anche quest’anno se lo è aggiudicato un vero talento coltivato dall’ISSM “L. Boccherini”. Classe 1999, Carlotta Dalia è già una “D’Addario Artist”, ovvero uno dei musicisti che la celebre azienda produttrice di corde per strumenti sceglie come suo testimonial. Ha tenuto il suo primo recital solistico all’età di 12 anni e, nonostante la giovane età, si è esibita in festival e stagioni concertistiche in Italia, Spagna, Ungheria, Svezia e Giappone. Si è aggiudicata moltissimi premi in Italia e all’estero, l’ultimo dei quali pochi giorni fa, in Estremo Oriente, dove ha vinto il terzo premio al 61° Concorso Internazionale di Tokyo, uno dei più importanti e prestigiosi al mondo.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.