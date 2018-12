A Lucca la presentazione del libro di Andrea Lanfri “Voglio correre più veloce della meningite”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 14 dicembre 2018, 09:47

Lunedì alle 21, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca di piazza San Martino, sarà il professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, Andrea Pertici, a condurre un approfondimento sul concetto di cittadinanza europea

venerdì, 14 dicembre 2018, 09:06

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la Legalità. Incontro con Giovanni Impastato”

giovedì, 13 dicembre 2018, 15:15

Inaugura sabato 15 dicembre alle 11.00 la mostra realizzata dall'associazione Heritage in collaborazione con il Liceo Passaglia e il Comune di Lucca

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:13

Si inaugura venerdì 14 dicembre alle 18,30 ad 'OlioSuTavola Art Gallery' in via del Battistero 38 la mostra personale di Federica Filippelli "Città fluide", che resterà aperta fino al 6 gennaio

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:59

Lo storico della musica Michele Girardi sarà a Lucca il 14 dicembre, giorno esatto in cui ricorre il centenario della prima assoluta di Trittico al Metropolitan di New York, per proporre al pubblico dei Puccini Days – nella lectio magistralis dal titolo «Tre atti unici verso la morte» - una...

giovedì, 13 dicembre 2018, 09:16

“Promozione di stili di vita non violenti: applicazione del codice rosa” è il titolo del corso in programma oggi (giovedì 13 dicembre) e domani (venerdì 14 dicembre) nell’Auditorium del Centro Agorà (Biblioteca Civica) in Piazza dei Servi a Lucca