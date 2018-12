Cultura e spettacolo



A San Micheletto ha preso il via il progetto Ambientiamoci 2018-20

sabato, 1 dicembre 2018, 13:28

Alla presenza dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, ha preso il via all'Auditorium San Micheletto il progetto Ambientiamoci 2018-20, dal titolo "Emergenza rifiuti, una sfida di oggi per le generazioni future", promosso dal Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca e dall'Associazione Aster Natura Toscana. Un'iniziativa sostenuta dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da Repulp, da Selene, dal Centro ricerca rifiuti zero di Capannori e da Zero Waste Italy, e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lucca.

Di fronte a una platea di giovani, tra cui gli studenti e le studentesse della III ITT e della III A dell'ISI Pertini, la presidente del Centro di cultura di Lucca, Gemma Giannini, ha spiegato l'importanza che assume la gestione dei rifiuti per le città, con tutte le problematiche connesse, quali la riduzione, la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo, la discarica e in particolare l'inserimento dei processi industriali nell'ottica dell'economia circolare. Hanno partecipato alla presentazione Legambiente e Selenia.

Il progetto si avvale di lezioni frontali interattive, visite guidate, laboratori di gruppo in classe, produzione di elaborati secondo l'indirizzo specifico della scuola. I destinatari sono le classi III e IV degli istituti superiori della provincia. Per informazioni e adesioni: 349 0964580, e-mail cdc.lucca@unicatt.it.