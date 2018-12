Cultura e spettacolo



“A Voce Alta” e “La Cena” al Circolo del Cinema

mercoledì, 12 dicembre 2018, 11:13

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 13 dicembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film “A Voce Alta” diStéphane de Freitas e Ladj Ly. Università di Saint-Denis: ogni anno viene eletto il miglior oratore. Partecipano al concorso gli studenti di una classe multietnica. La forza della parola che cambia, con il potere delle idee, il mondo. Con una formidabile capacità di pedinamento e sintesi, il regista De Freitas non solo ci coinvolge nella istruttiva, divertente gara di dialettica per il miglior oratore del concorso, ma di alcuni studenti traccia il profilo tra biografia, disagio sociale e urgenza espressiva. Non a caso è il miglior film votato dal pubblico al Torino Film Festival. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 17 dicembre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà l’ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Ettore Scola. Sarà presentato “La Cena” Al ristorante romano si riuniscono per la cena il padre che invita i figli che non vede da tempo e ci litiga continuamente, il regista che istruisce l’attore con un fiume di luoghi comuni, il giovane complessato che si fa plagiare da uno pseudomago, il docente perseguitato dalla passione di un’allieva, la siciliana che fa collezione di amanti… Le fila vengono tirate dal professor Gassman, e dalla proprietaria Ardant, bella, attenta e bravissima. C’è poi il cuoco, chiacchierone, polemico, misantropo, bilioso, il personaggio migliore interpretato da Eros Pagni, che è anche l’attore migliore. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.