Cultura e spettacolo



"Adotta uno studente", tre mecenati confermano il loro impegno per il "Boccherini"

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:11

Associazione musicale lucchese, Lucar-Bmw e Loggia “Francesco Burlamacchi” del Grande Oriente d’Italia, confermano il loro impegno per la crescita dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Sta per partire, infatti, il secondo anno del progetto “Adotta uno studente”, che mette a disposizione 6 mila euro in due anni per il finanziamento di tre borse di studio per i ragazzi che frequentano i bienni di eccellenza.

Le borse sono nate da un proficuo rapporto di collaborazione tra pubblico e privato e sono la prova tangibile del fatto che l’associazionismo e l’imprenditoria locale sono sempre disposti a trasformarsi in mecenati quando i progetti proposti sono di valore.

La selezione per “Adotta uno studente” è stata molto severa, ed è stata effettuata, da una giuria di grande pregio formata dal giornalista e storico della musica Sandro Cappelletto, dal critico musicale Oreste Bossini e dal musicologo Guido Salvetti.

Gli aspiranti borsisti, provenienti anche da paesi esteri come Corea del Sud, Messico e Georgia, si sono trovati davanti un esame paragonabile a quello di un concorso internazionale. Tra gli otto giovani in lizza (due pianisti, due chitarristi, un violinista, un contrabbassista e due flautisti), hanno avuto la meglio Ekaterine Gagnidze (pianoforte), Agnese Manfredini (flauto) e Leonardo Macerini (pianoforte), tre giovani talenti che in questi due anni hanno la possibilità di migliorare ulteriormente la loro preparazione e di esibirsi su importanti palcoscenici grazie alle collaborazioni messe in atto dal conservatorio lucchese.

I tre musicisti hanno iniziare a frequentare gratuitamente il secondo anno del corso biennale di eccellenza e, grazie all’accordo con Associazione musicale lucchese, Lucar-Bmw e Loggia “Francesco Burlamacchi” del Grande Oriente d’Italia, anche nell’anno accademico 2019 non dovranno sostenere alcuna spesa.