Al Carmine il Natale si veste di arte e natura

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:13

Si inaugura venerdì 14 dicembre alle 18,30 ad 'OlioSuTavola Art Gallery' in via del Battistero 38 la mostra personale di Federica Filippelli "Città fluide", che resterà aperta fino al 6 gennaio

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:59

Lo storico della musica Michele Girardi sarà a Lucca il 14 dicembre, giorno esatto in cui ricorre il centenario della prima assoluta di Trittico al Metropolitan di New York, per proporre al pubblico dei Puccini Days – nella lectio magistralis dal titolo «Tre atti unici verso la morte» - una...

giovedì, 13 dicembre 2018, 09:16

“Promozione di stili di vita non violenti: applicazione del codice rosa” è il titolo del corso in programma oggi (giovedì 13 dicembre) e domani (venerdì 14 dicembre) nell’Auditorium del Centro Agorà (Biblioteca Civica) in Piazza dei Servi a Lucca

giovedì, 13 dicembre 2018, 08:58

Sabato 15 dicembre alle 21.15, presso il teatro "Ildefonso Nieri" di Ponte a Moriano, sarà di scena la Compagnia Teatrale "A Ufo" di Massa Carrara che debutterà con "Harvey" di Mary Chase, una particolare commedia sugli equivoci e sull'amicizia, per la regia di Silvia Fazzi e l’aiuto regia di Leonardo...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 14:15

L'associazione culturale e scientifica “Materiali per il piacere della psicoanalisi” ha organizzato il XXXII convegno della rivista “Psicoanalisi e metodo” sul tema “Smartpsyche - Spirito del tempo e tempi della cura” che si terrà nella giornata di sabato 15 dicembre, con inizio alle 9 e termine alle 18, presso il...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 13:36

Domenica 16 dicembre nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana.L'obiettivo della visita è quello di dare visibilità ad un luogo artisticamente e storicamente importante, spesso ignorato perfino dagli stessi lucchesi