Al Teatro del Giglio la presentazione del libro "Giacomo Puccini. Piccolo come le stelle"

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:12

Verrà presentato sabato 22 dicembre alle 17 al Teatro del Giglio a Lucca, nell’ambito del Puccini Days, il libro di Elisabetta Salvatori “Giacomo Puccini. Piccolo come le stelle”, edito da Maria Pacini Fazzi e promosso dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca. La presentazione sarà curata dal giornalista Davide Fiesoli. Interverrà il presidente della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca Massimo Marsili. Tratto dallo spettacolo omonimo, di cui riporta il testo del monologo, l’opera è corredata da foto di scena e d’epoca che ritraggono stralci degli spettacoli sul grande compositore, portati in scena da Elisabetta nei teatri in giro per l’Italia, ma anche da immagini di Puccini stesso e dei familiari. Ma la novità è rappresentata dagli acquarelli messi a cornice di ogni pagina, realizzati a mano da Elisabetta Salvatori, che per la prima volta, si è cimentata nella difficile arte della pittura. Un risultato seducente, capace di crea un insieme originale e armonioso, in ideale accordo con il protagonista dell’opera. Il racconto della vita del grande artista lucchese, arricchito dai numerosi e inediti approfondimenti, tratti dalle lettere scritte da Puccini a familiari e amici, che Elisabetta ha utilizzato per il suo spettacolo, si legge veloce e leggero, arricchito da foto, illustrazioni e acquarelli, che lo completano e lo rendono ancora più reale. E’un ulteriore omaggio al compositore, presentato proprio nel giorno della sua nascita, il 22 dicembre. “Sono onorata e felice di aver realizzato questo libro, che perfeziona il lavoro svolto con lo spettacolo e nel quale unisco due passioni: raccontare e dipingere – ha dichiarato Elisabetta Salvatori. Ringrazio la Fondazione Giacomo Puccini per il prezioso appoggio in questo progetto”.