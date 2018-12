Cultura e spettacolo



Al via la terza edizione di "Presepi in Cappelle di Palazzi di città e campagna"

sabato, 8 dicembre 2018, 08:54

Nuova edizione di «Presepi in Cappelle di Palazzi di città e campagna», realizzata grazie all'impegno di Consiglieri e Soci AVPL, con la collaborazione di Arte Barsanti, del Direttore dei Musei Nazionali di Lucca, della Scuola secondaria di I grado di Camigliano e grazie al contributo di Reale Mutua Assicurazioni, comune di Capannori e soprattutto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Allestimenti diversi interpretano il significativo evento della Natività in Palazzi e Cappelle di Palazzi dal centro storico di Lucca alle colline di Montecarlo e Capannori. Al Palazzo Mansi, nella cappellina del grande salone della Musica, allestita un’antica Natività Lucchese, completata da personaggi del presepe napoletano della collezione di Renata Frediani, sarà visibile durante la visita alle collezioni del Museo Nazionale tutti i giorni dal martedì al sabato.



Dal fine settimana dell'Immacolata nei giorni Sabato-Domenica e festivi fino alla Domenica successiva all’Epifania, il percorso si snoda dalla città sulle colline per raggiungere: • Villa Mansi, dove il Presepe è allestito all’altare della Cappellina interna al piano terra, con piccole figure in diversi vivaci colori della storica ditta Fontanini di Bagni di Lucca, in una suggestiva atmosfera di visita del Palazzo. • la Cappella Santini della Villa Torrigiani a Camigliano, dove Vittoria Giurlani ha allestito lo spazio privato della Cappella, a lato della grande aula affrescata, con una capanna ricostruita usando tronchi del Parco ed antiche stoffe. La scena è dominata da grandi figure in gesso di Arte Barsanti, che Simone Fiori ha generosamente offerto per l’allestimento con storici esemplari. Nella Sagrestia un video ne illustra la realizzazione. L’accoglienza sarà in alcuni giorni anche supportata da studenti dell’Istituto Tecnico Pertini nell’ambito dei programmi alternanza scuola-lavoro. Visitabile il Parco ed il Palazzo a pagamento.



Domenica 30 Dicembre alle 15,00 Cori Natalizi con la «Schola Cantorum di Saione» nella grande aula della Cappella, ingresso gratuito. • salendo la collina si arriva alla Villa Gambaro di Petrognano, dove il presepe nel salone è stato allestito dagli alunni della Scuola secondaria di I grado di Camigliano sotto la direzione dell’insegnante architetto Amedeo Paolo Felloni. Il Ristoro della Fattoria è aperto, gradita la prenotazione.



Domenica 16 dicembre dalle 11.30 «Natale in villa», mercatini di Natale, artigiani dell’arte e dell’ingegno, degustazioni di prodotti alle ore 15.00 concerto delle «Piccole e Grandi Note» dell’Infanzia di Camigliano Cantiamo insieme il Natale. • scendendo in pianura per risalire la collina difronte si arriva alla Cappella di Santa Barbara all’interno Rocca del Cerruglio, Fortezza di Montecarlo, con un allestimento di famiglia che si inserisce nella cornice degli affreschi seicenteschi; dalle torri un panorama completo sulla Lucchesia, intorno le particolari stradine del borgo. Un itinerario per riscoprire arte, cultura ed artigianato in Palazzi storici ancora abitati della Lucchesia, dove rivivere il grande evento della Natività in una visita per grandi e piccini con tanta curiosità e gioia.