Cultura e spettacolo



Amani Nyayo, sfida benefica a base di torte

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:07

L’associazione Amani Nyayo propone una sfida a base di torte per raccogliere fondi a favore di progetti dedicati a bambini a rischio malnutrizione, aids e handicap in Africa e America Latina. Si terrà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 15 presso lo spazio GreenheArt dei Vivai Marino Favilla in via Picciorana 262 a Lucca. Ma le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino al 7 gennaio. La sfida “di alta pasticceria” è aperta ad ogni persona che voglia sperimentare la propria ricetta e le proprie doti culinarie. Le categorie saranno due: categoria senior per bambini di età dai 9 ai 14 anni accompagnati da un adulto (quarta elementare – terza media); categoria junior: uomini/donne dai 15 ai 99 anni. Amani Nyayo da sempre opera in partenariato con il Centro Missionario della Diocesi di Lucca e questa iniziativa punta a perseguire un doppio obiettivo. Da una parte raccogliere contributi a sostegno dei progetti di cooperazione in Africa e America Latina promossi in ambito socio-sanitario, dall’altro creare un’occasione di incontro, condivisione e divertimento dove bambini e adulti insieme possono divertirsi insieme alla presenza di un vero maestro di pasticceria. Ovviamente sarà possibile anche solo fare parte del pubblico, il 27 gennaio, per poi degustare le dolci creazioni che verranno realizzate. Per informazioni contatta lo 0583 430946, 366 6449061, 3394385735 oppure la mail: info@amaninyayo.it.