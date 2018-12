Cultura e spettacolo



Aperte le iscrizioni alle visite guidate per le scuole e per i workshop della mostra "Angeli, litografi a Lucca"

martedì, 4 dicembre 2018, 14:35

Posti ancora disponibili per gli workshop sulla tecnica litografica aperti a tutti tenuti dall’artista Giuseppe Renda e da Giuliano Angeli, abbinati alla mostra Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie, inaugurata con grande successo di pubblico venerdì 23 novembre e aperta fino al 6 gennaio.

Saranno eseguite tutte le fasi necessarie alla realizzazione di una litografia: dalla preparazione del disegno sulla matrice di pietra con matite e inchiostri litografici, fino all’inchiostratura e alla stampa al torchio, e saranno esplorate le molte possibilità di questa tecnica, tra le più utilizzate dagli artisti per dar vita a segni e per trattenere immagini.

Gli workshop si terranno giovedì 6 e venerdì 7 dicembre alle ore 16:30 (durata due ore circa) e sono gratuiti. È consigliabile la prenotazione (scrivendo all’indirizzo info@fondazioneragghianti.it o telefonando al numero 0583 467205 in orario di apertura della mostra, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).

Successo per le prenotazioni alle dimostrazioni della tecnica litografica e alle visite alla mostra riservate alle scuole; ultima data disponibile e prenotabile: venerdì 21 dicembre.

L’iniziativa, destinata alle scuole di ogni ordine e grado, costituisce un’occasione unica, perché i ragazzi troveranno lo stesso Giuliano Angeli che, oltre a spiegare loro la mostra, metterà in funzione il torchio e farà vedere il suo funzionamento: un’esperienza formativa straordinaria, offerta gratuitamente, previa prenotazione.

La mostra Angeli, litografi a Lucca ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende. Negli anni Sessanta il figlio Giuliano iniziò a operare con i pittori lucchesi che si avvicinavano alla tecnica del disegno su pietra. Quella di Angeli è stata una delle migliori stamperie d’arte italiane, che ha prodotto con tecnica ineccepibile centinaia di litografie firmate da grandi pittori, italiani e non solo.