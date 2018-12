Cultura e spettacolo



“Appuntamento con Marilyn”: un racconto scenico ripercorre la storia della diva hollywoodiana

martedì, 18 dicembre 2018, 10:21

L’ultimo evento dell’anno 2018 targato GreenheArt, l’Emotional Space dei Giardini Marino Favilla, è fissato per venerdì 21 dicembre alle ore 21,30 con il racconto scenico “Appuntamento con Marilyn” curato da Maurizio Vanni e prodotto da Mviva. Un omaggio alla celebre diva hollywoodiana che vuole riflettere sulle fragilità della donna prima ancora che dell’attrice ripercorrendo i suoi drammi interiori e il suo profondo senso di solitudine. Lo spettacolo vede la collaborazione di Alap – Associazione Lucchese Arte e Psicologia e sarà anche occasione per continuare la raccolta fondi per il Centro Antiviolenza Associazione Luna onlus di Lucca.

In questo meta-racconto, che metterà a fuoco le vulnerabilità emotive di un personaggio che ha fatto la storia del cinema, la voce narrante sarà quella di Maurizio Vanni accompagnato dallo psichiatra e psicoterapeuta Enrico Marchi, che impersonerà Ralph Greenson, l’ultimo psichiatra che ha avuto in cura Marilyn. L’intramontabile mito del grande schermo sarà impersonato dall’attrice Ilaria Favali,pronta a buttare giù la maschera e a scoprire il vero volto della Monroe. A scandire alcuni momenti chiave della sua vita, ci saranno gli interventi musicali di Elisa Martini, cantante, e Raffaele Panigada, musicista.

Ingresso a offerta libera da devolvere all'associazione antiviolenza.