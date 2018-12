Cultura e spettacolo



Arianna Chines nuovo presidente dell’Osservatorio del Paesaggio Lucchese

domenica, 16 dicembre 2018, 13:45

L’Osservatorio del Paesaggio Lucchese, unico osservatorio locale toscano attivo e formalmente istituito secondo i dettami della Convenzione Europea del Paesaggio, nell’ultima seduta ha rinnovato le cariche del proprio Consiglio Direttivo.

Presenti tutti gli attori che, dal marzo 2016, hanno contribuito a costituire questa importante peculiarità del territorio lucchese: l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, l’Ordine dei Geologi della Toscana, il Centro Culturale del Compitese, l’associazione Perlambiente, Slow Food Lucca Compitese Orti Lucchesi e i due soggetti appeni associati, Inbar Sezione Lucca e WWF Toscana Nord. E proprio la proposta progettuale del WWF, presentata dalla sua referente nonché candidata alla carica di presidente dell’Osservatorio, la Dott. Biologa Arianna Chines, ha raccolto l’approvazione di tutti i presenti. Insieme a lei è stato eletto, in qualità di Vice Presidente l’Architetto Rodolfo Collodi (Inbar), e riconfermati, nelle vesti di Segretario, l’Architetto Ilaria Tabarrani (Ordine degli Architetti) e come Tesoriere l’Architetto Giuseppe Monticelli (Perlambiente).

“Valorizzare il verde urbano e periurbano per capire l’importanza delle connessioni tra città e territorio circostante”, con queste parole il neoeletto presidente Arianna Chines ha introdotto l’idea progettuale da sviluppare nel programma dell’Osservatorio per il biennio 2019-2020: una serie di iniziative e attività rivolte a cittadini e amministratori, focalizzate sull’importante ruolo che ricopre il verde nella città, per scoprirne il valore, non solo estetico ma anche culturale ed economico.

La presidenza della Dott. Chines fa seguito a quella di Augusti Orsi, a cui non sono mancati da parte di tutti i nuovi e vecchi Consiglieri i ringraziamenti e l’apprezzamento per la gestione dell’Osservatorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato Scientifico dell’Osservatorio, che ha sottolineato l’importanza di realizzare le iniziative proposte per lo sviluppo di una coscienza comune e condivisa su un tema di importanza strategica come quello della tutela del paesaggio.

L’Osservatorio si configura come luogo di confronto e coinvolgimento della società locale nelle azioni di tutela, valorizzazione, pianificazione e gestione del paesaggio, promuovendo una cultura consapevole del valore del paesaggio e curando i rapporti con le istituzioni di riferimento, enti e soggetti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni sulle attività, è possibile consultare la pagina Facebook e il sito web www.osservatoriolocalepaesaggiolucchese.it