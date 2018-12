Bande Musicali in concerto nella Chiesa di San Cristoforo per gli eventi collaterali dei Puccini Days

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:47

Si tratta di due elementi già noti all'ente provinciale, che saranno recuperati e valorizzati e che potranno così essere ricollocate nel loro ambito originario, il teatro di Elisa, dopo il restauro conservativo

venerdì, 7 dicembre 2018, 13:09

33 mila chirurghi di tutto il mondo hanno assistito in diretta via streaming a 3 interventi effettuati dalle equipe delle chirurgie generali dell’ospedale "San Luca" di Lucca e del "Lotti" di Pontedera, durante il 29° congresso internazionale di chirurgia dell’apparato digerente che si è svolto a Roma

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:59

C'è tempo fino al 15 dicembre per ritirare il tagliando per il Concerto di Natale offerto ai soci dell'Automobile Club e organizzato in collaborazione con l'Associazione Musicale Lucchese

venerdì, 7 dicembre 2018, 11:09

Venerdì 12 luglio, New Order Elbow, un double bill con una delle band più influenti e acclamate degli anni '80 insieme ad uno dei piu’ affascinanti gruppi della musica contemporanea britannica guidati dalla voce del loro frontman Guy Garvey.

venerdì, 7 dicembre 2018, 11:07

L'appuntamento è domenica 9 dicembre (e di nuovo 16 dicembre) alle 17 per prendere parte alle visite guidate e gratuite, in compagnia degli artisti e dei curatori, a "La Rondine" la mostra con opere dell'artista visivo e plastico Alexey Morosov, dello scrittore Nicolai Lilin (Educazione siberiana) e del compositore e...

venerdì, 7 dicembre 2018, 11:03

I risultati delle prove Invalsi 2018, svolte a giugno, sono stati eccellenti per gli studenti della English Primary School di Lucca; tanto eccellenti da essere ritenuti anomali in ragione di punteggi ben al di sopra della media nazionale