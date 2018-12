Cultura e spettacolo



Concerto-conferenza per il bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca

martedì, 11 dicembre 2018, 10:33

Proseguono con successo gli eventi organizzati per celebrare il bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca. Il progetto della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Miur - ufficio scolastico territoriale di Lucca offre numerosi spunti per approfondire la conoscenza della figura di una delle "donne di potere" che ha regnato nell'800 sulla nostra città e il suo territorio, ritenuta dagli storici la personalità più significativa dell'Ottocento lucchese arricchendo al contempo la consapevolezza della storia di Lucca.

"Son regina e sono amante". Musica al femminile nella collezione di Maria Luisa di Borbone, regina d'Etruria è il titolo del concerto-conferenza in programma venerdì 14 dicembre alle 15,30 all'auditorium Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino Lucca e di nuovo sabato 15 dicembre alle 10,30 al Teatro Jenco di Viareggio, organizzato in collaborazione con il Comune di Viareggio.

Durante l'esibizione saranno eseguiti brani musicali inediti legati al tempo e alla passione musicale di Maria Luisa, Infanta di Spagna, regina d'Etruria e poi Duchessa di Lucca. Trattasi di musiche inedite che sono state recuperate recentemente dall'Universidad Complutense de Madrid e che giacevano fra le carte dell'archivio privato di Maria Luisa.