Concerto di Natale con l'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini"

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:44

È con un concerto della sua Orchestra che l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” ha deciso di fare gli auguri di Natale alla città. Sabato 15 dicembre, alle 18, all’auditorium di piazza del Suffragio, come ormai da tradizione, la formazione diretta dal Maestro GianPaolo Mazzoli, affiancata per l'occasione dalle due soliste Da Won Ghang (violino) e Agnese Manfredini (flauto), entrambe studentesse dell'Istituto, salirà sul palco per un augurio in musica rivolto a tutta la cittadinanza prima dell’inizio del periodo festivo.

Ghang e Manfredini sono due tra i talenti più cristallini che in questi anni stanno studiando e crescendo al “Boccherini”. La prima si si è aggiudicata pochi mesi fa il primo premio al Concorso Musicale "Crescendo" Firenze, uno dei più rinomati del nostro Paese. La seconda, dotata di grande versatilità, suona regolarmente all’interno di orchestre in produzioni sinfoniche e operistiche.

In programma il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore Op. 61 di Ludwig van Beethoven, una delle opere del compositore tedesco più amate e più ammirate in assoluto. A seguire, il Concerto per flauto e orchestra in Re maggiore k 314 di Wolfgang Amadeus Mozart, trascrizione del Concerto in Do maggiore per oboe e orchestra che Mozart scrisse per Giuseppe Ferlendi, oboista alla corte di Salisburgo.

Grazie alla collaborazione con “Andare oltre di può”, l’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini” eseguirà anche È Natale, canzone composta cinque anni fa dagli ideatori del progetto lucchese che diffonde la cultura dell'accoglienza delle diversità e delle differenze attraverso l'arte e la creatività, e interpretata da Samuele Cosentino e Iacopo Grisafi in un videoclip pubblicato su YouTube.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.